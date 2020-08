SERIES: Christopher Eccleston nuevamente será parte de Doctor Who ¡Fantástico!

SERIES: Christopher Eccleston será nuevamente parte de Doctor Who ¡Fantástico!

El continuo espacio-tiempo nos está bendiciendo con el regreso de Christopher Eccleston a Doctor Who, más de 15 años después del inicio del reboot de la serie clásica, donde dio vida al Noveno Doctor, pero tras solo una temporada, colgó silenciosamente su chaqueta de cuero y se fue de la franquicia luego de la confusión entre bastidores.

Den of Geek informa que Christopher Eccleston ha firmado un nuevo contrato para narrar una serie de nuevas aventuras de audio de Doctor Who, que serán lanzadas conjuntamente por BBC Studios y Big Finish Productions en mayo de 2021.

"Será emocionante volver a visitar el mundo del Noveno Doctor, devolviendo la vida a un personaje que amo interpretar".

De acuerdo al comunicado, "Eccleston no ha estado involucrado en ningún proyecto de Doctor Who desde que se fue después de liderar una temporada en 2005, que sirvió como el regreso de la franquicia a la era "moderna".

Por el contrario, otros "doctores", como David Tennant y Matt Smith, han aprovechado la oportunidad de repetir a sus personajes en especiales adicionales o series de audio.

Christopher Eccleston en "lista negra" tras Doctor Who

Tras años de silencio y varios papeles populares al otro lado del charco, Christopher Eccleston, finalmente reveló en 2018 que la industria británica del cine y la televisión lo incluyó en la lista negra después de que dejó Doctor Who.

El Noveno Doctor, interpretado por Christopher Eccleston en los 13 episodios de la temporada 1 de la nueva serie

Christopher Eccleston aseguró que esto se debió a la tensa relación con sus "tres superiores inmediatos": el showrunner. y productores ejecutivos de Doctor Who, Russell T. Davies, Julie Gardner y Phil Collinson, respectivamente.

“Se rompió irreparablemente durante el primer bloque de filmación y nunca se recuperó”, explicó Christopher Eccleston, "Ellos perdieron la confianza en mí y yo perdí la fe y la confianza en ellos".

En 2019, Christopher Eccleston también dijo durante una rara aparición en la Comic-Con que los efectos persistentes de la lista negra lo hicieron rechazar una oferta para aparecer en el especial del 50 aniversario de Doctor Who, ya que todavía estaba enojado debido a varios factores "políticos".

"Personalmente, no sentí que la narrativa fuera lo suficientemente fuerte, particularmente para el Noveno Doctor porque había recibido muchos abusos en mi propio país cuando me fui. Mientras se celebraba el espectáculo, la prensa abusaba de mí y eso era difícil de aceptar y muy confuso. Así que lo miré y pensé si esta es realmente la forma en que quiero regresar y decidí que no era así".

Te puede interesar: SERIES: Spin-off de Doctor Who presentará a un personaje completamente nuevo

¿Tal vez "Doctor Who" no se tomó la molestia de agregar algunas escenas extra de Bad Wolf para él en el especial de aniversario?, Con su regreso a la franquicia, Christopher Eccleston podría aparecer nuevamente en la serie. Dinos que piensas en los comentarios.