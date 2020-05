SERIES: CW anuncia fechas de estreno de sus series pospuestas por coronavirus

La actual pandemia de coronavirus ha afectado fuertemente al mundo de las series y el cine, y CW no fue la excepción cuyas producciones originales del Arrowverse tuvieron que ser pospuestas y en algunos casos canceladas.

CW anuncia próximos estrenos

Ahora que la curva de contagios de coronavirus ha comenzado a disminuir en algunas zonas del mundo, CW finalmente dio las primeras señales de las series que podrán producirse este 2020 y las que se pospondrán un año más.

De acuerdo al sitio, The Hollywood Reporter, muy pocas series del Arrowverse de CW podrán retomar su rodaje este 2020 pero otras originales de Warner Bros., como Supernatural sí estará lista este año.

Series de CW que regresan este año

Pese a los retrasos por la pandemia de COVID-19, CW podrá retomar algunas de sus series antes de que finalice el año, comenzando con la temporada final de Supernatural.

La 15ª de temporada de Supernatural ya había estrenado sus primeros episodios antes del paro de actividades, por lo que los 7 faltantes (2 aún no rodados) serán estrenados a finales del 2020.

CW pospone series hasta el 2021

Según lo informado por CW, las series del Arrowverse de DC que podrán estrenarse en enero de 2021 incluyen a The Flash, Black Lightning, Batwoman - todas en nuevas temporadas - así como la primera temporada de “Superman & Lois”, cuyas grabaciones no han comenzado.

Fuera del Arrowverse, Warner Bros., espera que en enero estrene la nueva temporada de Riverdale y su serie spin- off, Nancy Drew así como Charmed, All American, Legacies, Walker, Penn and Teller: Fool Us y Whose Line Is It Anyway?.

Por su parte, Legends of Tomorrow, Dynasty, In the Dark, Roswell, Kung Fu y The Republic of Sarah están programadas para mediados del 2021 incluyendo a Supergirl, que podría retrasarse debido al embarazo de su protagonista, Melissa Benoist.