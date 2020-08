SERIES: Better Call Saul retrasaría rodaje de temporada 6 hasta el 2021

La sexta y última temporada de Better Call Saul probablemente no comenzará la producción hasta 2021 debido a la pandemia de COVID-19, según informó el co-creador de la serie y showrunner, Peter Gould en una actualización sobre la precuela de Breaking Bad nominada al Emmy.

La sexta temporada de Better Caul Saul - que constará de 13 episodios - debía comenzar a filmarse en septiembre, según el actor de Lalo Salamanca, Tony Dalton, cuyo personaje se vio envuelto en una trama sin concluir durante el final de la quinta temporada.

En la nueva temporada de Better Call Saul, que aún se espera que llegue el año que viene pese a la pandemia de coronavirus, Salamanca buscará venganza contra el narcotraficante Gus Fring (Giancarlo Esposito) y el informante Nacho Varga (Michael Mando), y el público conocerá qué será de la relación entre el abogado penalista Saul Goodman (Bob Odenkirk). ) y Kim Wexler (Rhea Seehorn).

"Esperábamos entrar en producción antes de fin de año. No parece probable que suceda con la situación en la que nos encontramos". Al señalar que Sony Pictures Television está haciendo "todo lo humanamente posible" para comenzar a filmar de manera segura, Gould agregó: "Creo que probablemente vamos a retrasar un poco, lamentablemente", dijo Peter Gould a Deadline.

Bob Odenkirk da vida a Saul Goodman con Tony Dalton como personaje recurrente

Coronavirus sigue afectado a Better Call Saul

En una entrevista separada con el Washington Post, el productor, Mark Johnson dijo que el coronavirus podría limitar dónde se rodará Better Call Saul ante la posibilidad de eliminar locaciones interiores específicas.

"Como muchas otras personas, vamos a tener que ser muy creativos en dónde y cómo filmamos. Muchos lugares simplemente no te dejan entrar", dijo Mark Johnson, agregando sobre el drama legal: "No quiero que todo sea una pieza de cámara".

"Pero si muchos programas se ven diferentes, creo que está bien porque el mundo se ve diferente. Y si eso no funciona, entonces al menos nuestro programa tiene muchos desiertos y caminos abiertos".

El creador de la franquicia, Vince Gilligan indicó anteriormente que el Breaking Bad Universe llegaría a su fin con la última temporada de Better Call Saul, que a veces tiene lugar después de la muerte de Walter White (Bryan Cranston) en el final de la serie de Breaking Bad.

El cómplice y aprendiz de Walter White, Jesse Pinkman (Aaron Paul), recibió su final en la película "El Camino", estrenada y producida por Netflix.

El Camino: una película de Breaking Bad fue estrenada en octubre 2019

"No tengo ningún plan en este momento para hacer nada más con el universo de Breaking Bad excepto ayudar a Peter Gould y los escritores a terminar Better Call Saul. Habiendo dicho eso, me he sorprendido a mí mismo en el pasado, claramente", dijo Vince Gilligan a finales del año pasado.

"Pero estoy empezando a pensar, utilicé mucho esta expresión en 2013, que no quiero quedarme demasiado tiempo en mi bienvenida. Espero no haberlo hecho en este momento".

