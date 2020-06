SERIES: Así está el rating de la temporada 7 de The 100 sin Bellamy Blake

The 100 ha estrenado seis episodios en su séptima y última temporada, pero la serie definitivamente no volvió a con la fuerza usual después de la temporada 6, ya que una de sus estrellas principales, Bob Morley, ha estado casi completamente ausente como Bellamy Blake, y su breve tiempo en la pantalla ha dejado muchas más preguntas que respuestas.

Bellamy Blake aparecerá en menos capítulos de la temporada 7 de The 100

Los otros personajes en The 100 se han mantenido ocupados, con tensiones crecientes en Sanctum y personajes que viajan a diferentes planetas mientras Bellamy sigue desaparecido. Entonces, ¿cómo son los ratings en esta temporada sin Bellamy Blake? No muy buenos, al parecer.

Con el episodio que se emitió el pasado 24 de junio, The 100 atrajo una audiencia de solo 590,000 espectadores en total y obtuvo una calificación de 0.1 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años. De acuerdo a TVLine, los 590,000 marcan la tercera audiencia más pequeña en la historia de la serie, y el 0.1 (una caída de 0.1 de la semana anterior) es una baja considerable.

The 100 no fue la transmisión de la red menos vista de esa noche, pero se ubica por encima de Bulletproof, que se transmite en The CW directamente después de The 100 los miércoles por la noche.

Es cierto que no se debe esperar que los programas transmitidos en The CW rivalicen o coincidan con los programas en las cuatro grandes redes de ABC, CBS, NBC y Fox, pero estos no son buenos números para The 100 en su temporada final, y es difícil no preguntarse si la ausencia de Bellamy Blake es al menos parte de lo que ha llevado a la baja de rating.

¿Qué paso con Bellamy Blake?

El secuestro de Bellamy Blake a principios de la temporada 7 y luego de, aparentemente (pero no definitivamente) ser asesinado después de regresar brevemente se debe a que Bob Morley solicitó tiempo libre de la serie y no a que, The 100 decidieran despedirse de Bellamy Blake después de seis años como el protagonista masculino, por lo que realmente no es culpa de nadie que Bellamy no está obteniendo su tiempo de pantalla normal.

Y tampoco podemos decir definitivamente que la escasez de Bellamy Blake es la causa de las caídas en las calificaciones y la audiencia.

Dicho esto, esta es la última temporada de The 100, por lo que ahora debería ser un momento privilegiado para sintonizar y ver cómo concluye la historia después de siete años, tres eventos de apocalipsis, muchas muertes y más violencia de la que esperaba en una serie de The CW.

Fan de The 100 esperan ver florecer el romance entre Bellamy Blake y Clarke Griffin en temporada 7

Entonces, ¿puede The 100 cambiar los ratings y comenzar a hacer historia? Asumiendo que Bellamy Blake realmente no fue asesinado, regresará y posiblemente traerá algunos espectadores con él.

Te puede interesar: SERIES: Nuevas fotos de The 100 dan pistas increíbles de la temporada 7

El próximo piloto para el posible spin-off de The 100 podría amplificar las cosas y / o permitir que el programa vuelva a lo que los espectadores podrían haber esperado después de cómo terminó la temporada 6, ¡Aún quedan diez episodios, después de todo!.