SERIES: Actriz en The Witcher responde a las comparaciones con Game of Thrones

No es secreto para nadie que “The Witcher” es la apuesta de Netflix por crear una serie de fantasía que haga competencia a “Game of thrones” de HBO, y al menos por ahora parecer ser un fuerte competidor.

Creada por Lauren Schmidt, “The Witcher” ya ha sido comparada por muchos con “Game of Thrones”, desde los elementos de fantasía, el estar ambientadas en la era medieval, el hecho de que ambas series son adaptaciones de libros - Game of Throne de George R.R. Martin y The Witcher de Andrzej Sapkowski -, y por supuesto, las similitudes entre los personajes.

En palabras de su creadora, al igual que “Game of Thrones”, “The Witcher” podría durar 8 temporadas, o al menos ese el plan de su equipo de producción, de lograr mantener sus número de espectadores.

LA COMPARACIÓN MÁS RECIENTE

Anya Chalotra, actriz que da vida a Yennefer en “The Witcher” y Freya Allan, quien interpreta a la Princesa Ciri, respondieron a algunas de estas comparaciones, particularmente a las que corresponden a sus personajes.

Algunos espectadores comentaron que la Princesa Ciri se asemeja mucho a Arya en Game of Thrones, interpretada por Maisie Williams en el drama original de HBO. La actriz de “The Witcher” dio su opinión respecto a estas comparaciones y fue bastante rotunda.

“Ciri” no va a ser la próxima Arya. Ella es Ciri. Es muy diferente”, dijo Freya Allan.

Al igual que Arya Stark, Ciri de “The Witcher” tiene un fuerte carácter y una personalidad independiente que debido a una tragedia familiar se embarca en un viaje para lograr su venganza. Sin embargo, su actriz asegura que son dos personajes muy diferentes.

THE WITCHER ALCANZA MÁS ÉXITO

Protagonizada por Henry Cavill, “The WItcher” es uno de los éxitos más recientes de Netflix con una segunda temporada ya confirmada, así como planes para otras 7.

Puedes ver la primera temporada completa en Netflix.

serie explora sus orígenes y cómo sus caminos se cruzan. Puedes disfrutar la temporada completa de The Witcher en Netflix.

