SERIES: ABC anuncia sus series renovadas y canceladas para 2020- 2021

ABC anunció su calendario de series para la temporada 2020-21 con renovaciones para la mayor parte sus programas y realitys shows, al tiempo que canceló tres comedias y una serie juvenil recién estrenada.

ABC anuncia series renovadas y canceladas

Entre las series de ABC renovadas están las comedias American Housewife (temporada cinco), Black-ish (temporada siete), Mixed-ish (temporada dos), The Conners (temporada tres) y The Goldbergs (temporada ocho), además de los dramas A Million Little Things (temporada tres), The Rookie (temporada tres) y el estudiante de primer año Stumptown.

Las comedias que llegaban a su segundo año Bless This Mess, Single Parents y The Goldbergs spin-off Schooled, así como el drama de primer año Emergence, han sido cancelados.

ABC también renovó The Baker y Beauty and For Life, que se lanzaron recientemente, y United We Fall, que espera una fecha de estreno.

Además, ABC confirmó que regresa la serie, The Big Sky de David E. Kelley, el drama de PI protagonizado por Kylie Bunbury y Katheryn Winnick que tenía una penalización de la serie adjunta. Uniéndose al vigésimo proyecto de TV y A + E Studios en la lista de la red liderada por Karey Burke se encuentra la comedia multicámara de Kari Lizer Call Your Mother (anteriormente My Village), protagonizada por Kyra Sedgwick como una madre nido vacía.

El resto del drama de ABC y los pilotos de comedia siguen en el canal, pero no está claro si ABC podría elegir pilotos adicionales de series para la temporada 2020-21 considerando el panorama actual, es justo esperar que muchos de los pilotos de este año lleguen a la próxima temporada, ya que la nueva pandemia de coronavirus continúa interrumpiendo el status quo para las redes de transmisión.

Como las cosas actualmente se sienten para ABC, el volumen programado de la red es aproximadamente la mitad de lo que tenía en su calendario para la temporada 2019-20.

Big Sky y Call Your Mother no pudieron estrenar sus episodios pilotos antes del cierre de la producción en toda la industria y, técnicamente, ambos fueron seleccionados por ABC con la condición de que las renovaciones dependen de la respuesta del público y peticiones por más guiones.

ABC renueva sus reality shows

En cuanto a los reality shows, The Bachelor (temporada 25), Dancing With the Stars (temporada 29), Shark Tank (temporada 12), Quién quiere ser millonario actualizado (temporada dos) y el programa de noticias 20/20 (temporada 43) todos han sido renovados. Por su parte, ABC anunció que Kids Say the Darndest Things ha sido cancelada.

"En un momento en el que estamos físicamente separados y las experiencias compartidas son más importantes que nunca, estos programas se basarán en la estrategia que nos ha convertido en el número 1 esta temporada: unir a las personas, crear momentos culturales y crear contenido que entretenga e inspire a través de las generaciones y demografía ", dijo Burke, quien se desempeña como presidente de ABC Entertainment, en un comunicado.

"Nuestra principal prioridad ahora es trabajar con nuestros socios de estudio para garantizar un retorno seguro a la producción para que podamos aprovechar el fuerte impulso de una alineación ganadora. con apuestas medidas en nuevas series que vigorizarán nuestro aire y continuarán brindando la programación de calidad que nuestros espectadores esperan y adoran".

Vale la pena señalar que CBS terminó la temporada de transmisión 2019-20 como la red más vista, mientras que Fox se llevó a casa la corona de demostración de 18-49 adultos codiciados por los anunciantes. ABC técnicamente tenía alrededor de 10,000 espectadores más que Fox en la demostración cuando solo incluía la programación de entretenimiento (y eliminaba los deportes).

Este jueves, ABC publicó la lista de series que serán incluidas en la próxima temporada, que incluye nuevas temporadas anunciadas previamente para programas como The Good Doctor, Grey's Anatomy y la estación spin-off 19.

Esta temporada ABC se despidió de Modern Family, Fresh Off the Boat y How to Away With Murder y la próxima semana comenzará la final temporada de Marvel's Agents of SHIELD. Los demás reality shows anunciados anteriormente incluyen American Idol, The Bachelorette, los videos caseros más divertidos de Estados Unidos y el próximo reinicio Supermarket Sweep.

Las decisiones de renovación de varias de sus series permite que las salas de escritores sean abiertas y comiencen a elaborar sus próximas temporadas para que cuando cuando sea controlada la nueva pandemia de coronavirus, puedan comenzar los rodajes, además se espera que las nuevas pautas de seguridad para las producciones agreguen tiempo y mayores costos a cada programa.

Al anunciar las renovaciones, ABC no abordó sus planes de programación.

ABC y sus estrategias tras la pandemia

La próxima semana, la emisora propiedad de Disney impulsará la publicidad de sus anunciantes de manera virtual, mientras que CBS, Fox y The CW han usado las últimas dos semanas para cortejar a los anunciantes y al revelar estrategias de programación del cuarto trimestre para acomodar producciones estancadas, ABC y NBC, según las fuentes, pueden esperar para tomar esas decisiones hasta junio, debido a que la situación global en torno a la pandemia continúa evolucionando y esperan que haya más información disponible sobre cuándo y cómo puede reanudarse la producción

El gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió a la industria el miércoles cuando dijo que las directrices para reanudar la producción de películas y televisión se darán a conocer el lunes y podrían comenzar tan pronto como la próxima semana.

La decisión de ABC de renovar la mayor parte de sus series no es una sorpresa, ya que se esperaba que los programas ya conocidos tengan ventaja sobre las nuevas series, dado que ya han gastado millones para comercializarlas y ya tienen personal y equipos.

Sin una fecha formal de regreso al trabajo establecida, no está claro cuántas series nuevas necesitarán las cadenas de transmisión, teniendo en cuenta que dos de las cinco ya han tomado la decisión de retener las series programadas para principios de 2021.

En cambio, Fox y The CW están tramando horarios del cuarto trimestre que presentaron contenido recién compradas. Dicha programación "utilizada con delicadeza" como Speest's L.A.'s Finest y Swamp Thing de DC Universe, así como adquisiciones extranjeras, se han convertido en programas de relleno para los organismos de radiodifusión con ranuras de aterrizaje de ambas series en los horarios de otoño de Fox y The CW, respectivamente. Mientras tanto, CBS espera que la producción se reanude en algún momento de este verano, ya que traza un cronograma de negocios como de costumbre que podría presentar comienzos escalonados para las series con guión en función de cuándo cada serie respectiva puede volver a funcionar.

Mientras tanto, ABC podría apoyarse en la programación de sus streamers Hulu y Disney +, propiedad de Disney, para ayudar a llenar un vacío de programación en el otoño, si opta por retener también sus originales.

Con Modern Family y Fresh Off the Boat llegando a su final, la desaparición de las comedias de segundo año Bless This Mess, Schooled y Single Parents podría indicar que ABC puede estar inclinado a volver a una noche de comedia en lugar de dos.

En términos de propiedad, ABC posee casi la totalidad de su programación programada, a excepción de la rama de Roseanne The Conners (producida por Carsey-Werner) y The Goldbergs (de Sony TV). The Big Sky de Kelley, vale la pena señalar, es una coproducción entre A + E y 20th TV de Disney. ABC también poseía los cuatro programas que canceló, aunque Schooled, que luchó con un cambio de showrunner al comienzo de la temporada, fue una coproducción con el estudio independiente Sony Pictures TV.