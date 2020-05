SERIES: A 10 años de su final, recordamos 5 lecciones que nos dejó “LOST”

10 años después de su controvertido final, “LOST”, la serie creada por Damon Lindelof y Carlton Cuse se ha convertido tanto en una historia de advertencia como en una creación aspiracional.

Hoy, hace diez años, Lost se convirtió en el éxito de taquilla original de televisión para confundir, confundir e enfurecer a su audiencia, con "The End", un evento de dos horas y media que reunió a casi 14 millones de personas y produjo casi 14 millones opiniones Una década después, Lost aún perdura.

La creación de Damon Lindelof y Carlton Cuse disfruta de una segunda ola de popularidad gracias a las plataformas de streaming y en sus muchos descendientes, desde series de Lindelof como The Leftovers hasta con revelaciones inesperadas y alarde de sus planes maestros.

Desde Westworld hasta True Detective y Mr. Robot, innumerables series han aprendido del ingenio de Lost y de sus errores: enganchar a los espectadores con bromas tentadoras como el monstruo de humo, la Iniciativa Dharma y "tenemos que regresar"; repeler a muchos de esos mismos fanáticos al inclinarse por el misticismo, la espiritualidad y el carácter sobre el suspenso, la construcción del mundo y la trama.

Después de una década sin Lost en nuestras vidas, aquí hay cinco lecciones de la isla para aquellos de nosotros que aún estamos en tierra firme.

Lección 1: La controversia es una profecía autocumplida

"The End" siempre ha tenido sus defensores, hasta el final de dos jugadores con Jack y ... un perro. En una revisión contemporánea, el crítico de entonces James Poniewozik calificó la conclusión de "conmovedora", "conmovedora" y "épica"; tan recientemente como el año pasado, The Verge calificó a Lost como el final de la década más subestimado. Entonces, ¿por qué se recuerdan las últimas horas de Lost como una amarga decepción?.

En parte, porque los embajadores públicos de Lost cedieron la conversación a sus voces más fuertes. "Uno de los errores más grandes que cometimos Carlton y yo fue silenciar la radio justo después del final de Lost", dijo Lindelof a Quartz en 2017. "Habíamos sido tan accesibles y de repente no lo estábamos". Si hubiéramos estado frente a él justo después de que se emitiera ese final, no estoy seguro de que hubiera cambiado la reacción de la gente, pero parecía que nos estábamos escondiendo".

Después de años de soportar quejas de devotos descontentos en Twitter, Lindelof finalmente abandonó la plataforma. Los que odian "The End" pueden no ser la mayoría de los fanáticos de Lost, pero son los más audibles.

La huella cultural del final de Lost nos recuerda el infame concierto de Oscar de David Letterman, una actuación que no fue vilipendiada en este momento, pero fue un fracaso notorio porque el propio Letterman se inclinó hacia las críticas. Cuanto más espacio se les da a los detractores, más terminan marcando el tono.

Lección 2: El viaje es más importante que el destino

Quizás el espectáculo más llamativo de "caja misteriosa" que se estrenará desde Lost es Westworld, un programa que, como Lost, es producido por el creador de ese término, J.J. Abrams

Si bien claramente lleva la impronta de Lost, Westworld posiblemente adopta un enfoque opuesto: donde Lost elige el personaje sobre la trama, Westworld valora rutinariamente la trama sobre el personaje. El resultado es una compensación que en gran medida no vale la pena, una historia que cambia brevemente a favor de los éxitos de taquilla con impactos que se desvanecen rápidamente.

Westworld siempre ha tenido sus detractores, incluido yo mismo, pero sus rendimientos decrecientes han llevado a una atrofia lenta y silenciosa, no a una reacción violenta. Mientras tanto, Lost puede haber sido denunciado con más voz, pero sigue siendo uno de los programas más queridos de la era de oro de la era de la televisión, cuando la televisión se sintió más cómoda con los riesgos y los cambios narrativos, incluso con redes de transmisión como ABC.

Dudo que muchas personas vuelvan a visitar Westworld en 10 años, por una simple razón: una buena liquidación es mejor que una buena recompensa, porque la liquidación es donde los espectadores pasan la mayor parte de su tiempo.

La mitología de Lost tiene sus eruditos, pero los aspectos más duraderos del programa son sus personajes y relaciones, muchos de ellos, Sun y Jin, Sawyer y Juliet, dado su merecido en el final.

Parte de la memoria de Lost siempre puede estar en conflicto, pero en su conjunto, ha resistido la prueba del tiempo. "The End" no era fiel a lo que algunos fanáticos querían de Lost, pero se aferró a lo que Lost, debajo de la teoría, siempre había sido: una historia sobre las personas atrapadas en la isla más que la isla misma.

Lección 3: Lo que amas de la serie puede no ser parte de ella

Una versión comprimida de la montaña rusa emocional del fandom de Lost se desarrolló en 2014, cuando la primera temporada del True Detective de Nic Pizzolatto tomó a Reddit por asalto. Pero después de dos meses de fervientes especulaciones sobre Carcosa y el Rey Amarillo, la balada de Rust Cohle cambió una conspiración oculta por un villano más aislado y, por lo tanto, menos satisfactorio.

El público se sintió atraído por True Detective por sus elaborados misterios y pistas de intriga de Lovecraft. Resultó que Pizzolatto se sintió atraído por algo muy diferente: el detective rebelde y su búsqueda de la paz interior. Los detectives de Internet confundieron algunas migas de pan dispersas para el plato principal.

Esa discordia entre lo que un narrador quiere lograr y lo que los espectadores desean de un narrador suele ser más visible después de los finales de TV, cuando el potencial infinito de las temporadas futuras da paso a la realidad inmutable de lo que siempre permanecerá un programa.

Pero el contraste encontró su expresión más pura con el final de Lost, una debacle que presagiaba una década definida por IP masiva y reversiones dictadas por los fanáticos, desde The Rise of Skywalker hasta #ReleaseTheSnyderCut. "The End" permanece intacto, pero con miles de millones de dólares en juego, algunas propiedades más grandes no han compartido el coraje de las convicciones de Lost.

Lección 4: Ten un plan

Gran parte de la brecha de expectativas entre Lost y su audiencia provino de la televisión en sí misma que fluía constantemente. Lost fue un programa de televisión episódico, con horas independientes para encajar entre sus actualizaciones de arco más grande y desarrollar sus temporadas de 22 episodios.

Pero se estrenó en 2004, justo cuando la serie de cable premium comenzó a establecer temporadas más cortas y los creadores se empoderaron para elaborar sus propios finales. (El siguiente esfuerzo de Lindelof, The Leftovers, consiguió una temporada extra completa para concluir su historia, a pesar de las calificaciones insignificantes).

Lost se elevó y analizó como si estuviera funcionando según un plan maestro, pero se trazó como si los programas de transmisión siempre hubieran sido, por necesidad: una temporada a la vez. No tendría sentido contar con un año adicional de pista cuando podría cancelarse en cualquier momento y con poca advertencia.

Los recapituladores tomaron los muchos hilos colgantes que dejó el final de Lost como un abandono del deber, cuando realmente fueron el resultado natural de un medio que literalmente se inventa a medida que avanza.

Antes de Lost, The X-Files, a veces, se sentía igualmente dispersa con sus misterios más grandes, pero no enfrentaba casi el mismo nivel de lectura cercana en tiempo real.

Después de Lost, Sam Esmail, del Sr. Robot, podría decir desde el principio que tenía la intención de que su historia diera cuatro o cinco temporadas y llegara exactamente a las cuatro. Ahora, incluso los programas transmitidos como Jane the Virgin están conceptualizados con un final específico en mente. Lost se quedó atascado en el medio incómodo, con los espectadores entrenados para esperar un desarrollo espectacular que aún no se había convertido en una práctica estándar.

Lección 5: Cuando otros zig, tú Zag

Con proyectos como Jack Ryan de Amazon y Locke & Key de Netflix, Cuse se ha quedado con una tarifa de género pulposa que se ajusta al perfil general de Lost. Para su seguimiento, Lindelof fue con The Leftovers, un programa que no solo se aparta de los elementos de la caja misteriosa de Lost, sino que los rechaza por completo.

Adaptado de la novela de Tom Perrotta sobre el mundo después de que el 2 por ciento de la humanidad desapareciera en el aire, The Leftovers toma la falta de respuestas que tanto molestó a los fanáticos de Lost y la convierte en la premisa misma del espectáculo.

Puede que le moleste que la canción principal le exija "Let the Mystery Be", pero no podría decir que The Leftovers no fue transparente acerca de sus intenciones de hacer exactamente eso. Los Watchmen del año pasado también eligieron jugar con la forma elegida de ficción de superhéroes en lugar de adherirse directamente a sus tropos.

Lost sigue siendo enormemente influyente tanto como una barra alta como una historia de advertencia. A medida que los sucesores intentan recuperar el nivel de inversión de Lost en un paisaje televisivo cada vez más fracturado, su propio cocreador ha ido en la dirección opuesta, abrazando la ambigüedad que una vez frustraba a sus seguidores más ardientes.

Quizás es por eso que el legado de Lost ha sobrevivido a su controversia inicial: en lugar de duplicarse, al estilo de Star Wars, sus principios simplemente han avanzado. No se necesitan disculpas.