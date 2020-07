SERIES: 7 programas que deberías ver si te gusta Dark

La tercera y última temporada de Dark llegó y se fue. La brillante serie de ciencia ficción alemana de Netflix contó la historia de cuatro familias interconectadas que se vieron envueltas en un misterio de viaje en el tiempo que involucra el apocalipsis.

Los últimos ocho episodios de Dark complicaron aún más el drama ya complejo al introducir un segundo (¡e incluso un tercer!) mundo, revelando nuevas versiones de personajes queridos después de que una versión alternativa de Martha (Lisa Vicari) salvó a Jonas (Louis Hofmann) del apocalipsis en el Fin de la temporada 2.

Ahora que Dark ha terminado, es posible que esté buscando más programas de ciencia ficción con preguntas fascinantes sobre la existencia humana y el bien y el mal, especialmente los que presentan viajes en el tiempo y / o el multiverso.

Si ese es el caso, esta es la lista perfecta para usted, ya que todo lo que se muestra a continuación presenta intrincados tramas y / o historias alucinantes que harán que su cabeza duela de una buena manera. Si te gusta Dark, estos son los programas que debes ver a continuación.

Counterpart

Counterpart se estrenó en 2017

Dark está mejorando su juego al presentar una segunda realidad, y si estás interesado en explorar otra serie sobre mundos múltiples, echa un vistazo al desafortunado drama de Starz Counterpart, que duró dos temporadas y se extrae de la ciencia ficción y el espionaje. géneros para contar una historia sobre dos mundos que se reflejan y están conectados por un cruce secreto en Berlín.

La serie presenta una narrativa existencial del multiverso que explora, a través de dos versiones de los mismos personajes, la complejidad de la naturaleza humana y cómo nuestras vidas pueden ser cambiadas por una serie de elecciones, además presenta actuaciones dobles fascinantes de J.K. Simmons, Olivia Williams y Harry Lloyd, entre otros.

Fringe

Fringe se transmitió de 2008 a 2013

Al igual que Dark, Fringe presenta un mundo paralelo, versiones alternativas de varios personajes y se ocupa de la complicada mecánica del viaje en el tiempo. Creado por J.J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci, el drama de Fox de cinco temporadas sigue a la agente del FBI Olivia Dunham (Anna Torv), el científico chiflado Walter Bishop (John Noble) y su hijo Peter Bishop (Joshua Jackson) mientras usan la ciencia marginal para investigar fenómenos inexplicables en todo el país.

Aunque la serie comienza con una estructura episódica, finalmente da paso a narraciones más serializadas a medida que el programa profundiza en la existencia del universo paralelo.

Stranger Things

Stranger Things se ha trasmitido de 2016 a 2019

Cuando Dark se estrenó a fines de 2017, hubo una serie de comparaciones con la popular serie sobrenatural de los años 80, Stranger Things de Netflix porque el espectáculo también fue iniciado por un niño que desapareció.

Dark terminó siendo mucho más profundo y complejo que Stranger Things, que sigue a un grupo de preadolescentes y adolescentes mientras derrotan a monstruos de una dimensión alternativa conocida como Upside Down en una pequeña ciudad de Indiana, pero las cosas están a punto de ponerse más complejo ya que la cuarta temporada parece preparada para introducir la posibilidad de viajar en el tiempo.

12 Monkeys

12 Monkeys fue estrenada en 2018

La ficción está llena de historias de viajeros en el tiempo como Jonas que intentan evitar que ocurran varias cosas malas, y 12 Monkeys de Syfy es uno de los mejores. Una adaptación suelta de la película del mismo nombre, la serie sigue a Cole de Aaron Stanford, que viaja en el tiempo desde 2043 hasta 2015 y se une con la Dra. Cassandra Reilly, viróloga de Amanda Schull, para detener el lanzamiento de una plaga virus que conducirá a la destrucción de la humanidad.

Al igual que Dark, es otra serie intrincadamente tramada que presenta otro romance prohibido que te dejará rascándote la cabeza debido a su narración en bucle y no lineal.

The Expanse

The Expanse se transmitió de 2015 a 2018

Si te encanta la compleja e intrincada construcción del mundo de Dark pero aún no has echado un vistazo a The Expanse, te espera una sorpresa. El drama espacial de ciencia ficción, basado en la aclamada serie de libros de James SA Corey, se desarrolla en un futuro en el que la humanidad ha colonizado el sistema solar y las relaciones ya tensas entre las tres facciones principales: la clase dominante Tierra, la clase trabajadora Belt y el Marte militarizado son llevados a sus puntos de ruptura después de que se descubre una partícula alienígena poderosa y mortal.

Al igual que Dark, The Expanse es una historia intrincada y orientada a los detalles sobre un grupo de personas cuyas opiniones sobre el universo están completamente invertidas y la pequeña legión de héroes esperanzados que no dejan de luchar por un mundo mejor.

Doctor Who

Reboot de Doctor Who se estrena en 2005

Es probable que no haya un mejor espectáculo sobre viajes en el tiempo que Doctor Who, el programa de ciencia ficción británico de larga duración sobre el Doctor, un alienígena con la capacidad de regenerarse que viaja por el universo en la TARDIS, también conocida como una máquina del tiempo y una nave espacial, con un compañero humano que ayuda al Doctor a salvar a la humanidad y más de todo tipo de cosas de forma regular.

Es una grana serie de aventuras, en gran parte episódico, y algo que puedes ver con toda la familia, aunque definitivamente hay algunos episodios espeluznantes e incluso monstruos más espeluznantes en el camino.

Si alguna vez has escuchado a alguien hablar sobre el tiempo como una "gran bola de cosas wibbly-wobbly, timey-wimey", esa explicación proviene del aclamado episodio "Blink", que presenta una narración no lineal y probablemente sea lo más cercano que encuentres a los momentos más confusos de Dark.

Continuum

Continuum se transmite de 2012 a 2015

Si está buscando otro programa de ciencia ficción que aborde las complejidades del bien y el mal y sus tonos de gris, la serie de ciencia ficción canadiense Continuum es una excelente opción. Rachel Nichols interpreta a Kiera Cameron, una agente de la ley en una futura corporatocracia que viaja a través del tiempo desde 2077 hasta 2012 cuando un grupo de terroristas conocido como Liber8 huye al pasado para escapar de la ejecución y ella es llevada involuntariamente con ellos.

En el pasado, se asocia con Alec Sadler (Erik Knudsen), un joven genio y la única persona que sabe que es del futuro, y que crece para ser la fundadora de una gran corporación, para evitar que Liber8 cambie el futuro y volver a casa con su esposo y su hijo pequeño.

A lo largo de cuatro temporadas, la serie explora cómo el cambio del pasado afecta el futuro, incluida la creación de diferentes líneas de tiempo y la posibilidad de "huérfanos" viajeros del tiempo perdidos.