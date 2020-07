SERIES: 7 programas como “Vikings” que puedes ver ahora que termina la serie

¿Ya has terminado Vikings de History Channel y estás buscando qué programa ver a continuación? El drama sobre los guerreros nórdicos de los siglos VIII y IX que saquearon y saquearon su camino por Europa toma prestados tanto de la verdad como de la ficción, y el creador Michael Hirst ha creado una serie llena de cultura única, personajes fascinantes y batallas brutales.

Desafortunadamente, Vikings se está preparando para el final de su serie a finales de este año (el programa se encuentra actualmente en medio de su sexta y última temporada, pero pronto habrá un spin-off de Netflix), así que es hora de mirar más allá de Kattegat para el programa debería vigilar después de que termines los con vikingos.

Hemos explorado toda la televisión para encontrar programas que a todos los fanáticos de los Vikings les encantarán. No todos son sobre vikingos; algunos siguen a otros grupos de guerreros a lo largo de la historia, y algunos presentan más de las batallas de espadas y escudos medievales por las que los vikingos se han hecho famosos.

Si estás aquí para obtener más historia o simplemente para ver que alguien se corte la cabeza, encontrarás lo que necesitas en estos programas que son similares a los "Vikingos".

Game of Thrones

Game of Thrones se transmite de 2011 a 2019

Comenzaremos con la elección obvia: Game of Thrones de HBO. De hecho, dado que Game of Thrones es anterior a los vikingos por algunos años, es muy posible que hayas encontrado a Vikings por tu amor por Game of Thrones. Pero si por alguna razón no has visto Game of Thrones, entonces a) ¿dónde has estado? yb) encontrarás el único programa en la última década que tiene mejores escenas de batalla que Vikings.

Y al contrario de lo que te hayan dicho, Game of Thrones no enfatiza los elementos de fantasía. Sí, hay dragones, pero cuando el autor George R.R. Martin diseñó la historia, la basó en la historia, específicamente en la Guerra de las Rosas, en la que varias familias diferentes reclamaron la corona.

Es su decisión si quiere ver las dos últimas temporadas, que lamentablemente no estuvieron a la altura del resto del espectáculo.

The Last Kingdom

The Last Kingdom se estrena en 2015

De todos los espectáculos en esta lista, The Last Kingdom será más como los vikingos, y debería ser tu primera parada si estás tratando de revivir las emociones de Ragnar y compañía. Basado en las historias sajonas de Bernard Cornwell, The Last Kingdom casi se superpone con los eventos de los vikingos (que comienza en 793), comenzando con la conquista de York por los vikingos 866.

El héroe del espectáculo es Uhtred de Bebbanburg, un sajón que es adoptado por los vikingos invasores y criado como uno de los suyos después de que los vikingos conquistan su tierra natal, empujándolo en dos direcciones diferentes, ya que tiene la sangre de un sajón pero llegó a la mayoría de edad como un Vikingo danés.

Como los dos espectáculos se basan libremente en la misma historia, algunos personajes aparecen en ambos espectáculos a diferentes edades en historias similares separadas por una generación de historia.

Norsemen

Norsemen lanza su primera temporada en 2016

Un poco cansado de toda la seriedad de los vikingos, ¿qué pasa con toda la guerra, el desmembramiento y los miembros de la familia que se apuñalan por la espalda? El mundo agreste de la antigua vida nórdica se desliza sobre una cáscara de plátano en esta comedia noruega en inglés que simula la cultura vikinga con un sentido del humor en algún lugar entre Monty Python y los Farrelly Brothers.

Aunque todos visten pieles de animales y armaduras hechas jirones, parte del diálogo es decididamente moderno, como cuando la versión del programa de The Seer dice: "Odia al jugador, no al juego", cuando intentas que la reacia doncella de la aldea tome un cóctel de escupir para cumplir una profecía. Es completamente tonto, pero ese es el punto.

Knightfall

Knightfall se transmite de 2017 a 2019

Tras el merecido éxito de los vikingos, History Channel buscó más dramas históricos en la misma línea, programas que usan la historia como un modelo y luego crean un intrincado drama a su alrededor.

Knightfall de 2017 se parece más a la estrategia que la Historia estableció con los vikingos, esta vez moviéndose al siglo XIV para visitar a los Caballeros Templarios. La serie sigue a Landry de Lauzon, un caballero templario desencantado cuya fe se conmueve una vez más cuando descubre que el Santo Grial, sí, ese Santo Grial, ha reaparecido en Francia.

Real Vikings

Real Vikings se estrena en 2016

Vikings es tan exitoso para la historia que la red lanzó este docuseries complementario en 2016 para los fanáticos sedientos de un mayor conocimiento de la cultura vikinga.

Mediante el acceso detrás de escena, entrevistas con historiadores y conversaciones con las estrellas del espectáculo, Real Vikings profundiza en la historia de los vikingos, desde sus caminos de saqueo hasta sus ceremonias espirituales y su tecnología de navegación marítima.

Solo hay cuatro episodios, pero es una visita obligada para los fanáticos que desean explorar más la cultura vikinga.

Black Sails

Black Sails se transmite de 2014 a 2017

Si "Yarrrrrr" es más tu velocidad que "Skoll!", Zarpa hacia el drama pirata subestimado Black Sails. Al igual que los vikingos, detalla intrincadamente una cultura que la mayoría de nosotros sabemos más de los disfraces de Halloween que de la historia real, con diferentes facciones establecidas entre sí, ya que todas quieren lo mismo.

En el caso de Vikings, es tierra, en el caso de Black Sails, es un tesoro. Black Sails es en realidad una precuela arenosa de Treasure Island, con personajes como Long John Silver, Captain Flint y Billy Bones de los libros de Robert Louis Stevenson que cobran vida en un emocionante drama.

No tiene tantas batallas como los vikingos, centrándose más en la estrategia despiadada renegada de estos bandidos marinos, pero cuando los barcos chocan en las aguas cristalinas y azules, es una de las mejores acciones jamás vistas en la televisión.

Spartacus

Spartacus estrena en 2010 y finaliza en 2013

¿Sabes que? Está bien que te gusten los vikingos pese a sus escenas sangrientas. Y si está brotando de color carmesí que quieres, es un maremoto que obtendrás en la serie Starz Spartacus.

Una de las series más brutales y violentas de la historia, Spartacus se desarrolla en el 72 a. C. en el Imperio Romano y sigue a los gladiadores que convirtieron el asesinato en un deporte, que Spartacus está más que feliz de mostrar de manera ingeniosamente cinematográfica.

Y de acuerdo con el hedonismo de los tiempos, el espectáculo también está cargado de sexo y desnudos, porque sé que eso también es lo tuyo.

The Witcher

The Witcher estrena su primera temporada en 2019

Si el complejo drama político de Vikings es lo que te intriga, obtendrás una cara similar en The Witcher de Netflix. Sin embargo, está mucho más basado en la fantasía, y presenta de forma espectacular las novelas del autor polaco Andrzej Sapkowski sobre un cazador de monstruos que cumple un destino desconocido en la pantalla chica, al tiempo que presenta una batalla expansiva por un continente entre un imperio brutal y varios estados nacionales independientes.

Además, Henry Cavill es el único otro carismático trozo de espada que puede sostener una vela a Travis Fimmel.