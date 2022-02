¿SAT cobrará impuestos a Belinda por el anillo de Christian Nodal?

Tras el escandalosa rompimiento de Christian Nodal y Belinda, han surgido varias dudas, desde, qué pasará con su canción a dueto y qué hará con el enorme anillo de compromiso que el cantante le regaló, ya que este tiene un valor de 60 millones de pesos.

Este hermoso regalo es parte de la firma Angel City Jewelers y está conformado por un diamante central de doce quilates en corte esmeralda, acompañado de gemas, sin embargo, lo que fue un momento de felicidad ahora se ha convertido en polémica.

La lujosa joyería, ubicada en la ciudad de Los Ángeles, reveló los detalles detrás del anillo y su costo, aunque la publicación fue editada tiempo después para omitir la valuosa cifra económica de la que se desprendió el intérprete de Botella tras botella, de acuerdo con la revista Caras.

Belinda podría pagar impuestos por su anillo de compromiso Nodal

Según la información publicada en El Financiero, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) vigente en México, las donaciones cuyo valor exceda en un año de calendario más de tres veces el salario mínimo general del área geográfica, que en el país se mide por medio de la (UMA), deberían declararse ante la Secretaría de Hacienda.

En este caso el valor excede por mucho la sumatoria del valor anual de la UMA en 2022, que es de 35 mil 101 pesos. Todo ello está detallado en el artículo 93, fracción XXII, inciso C.

“El artículo indica que, si se supera esta cantidad, tendría la obligación de informar que se recibió porque el monto es mucho dinero en especie. En teoría, si no informa no pasaría nada si no lo vende, pero en estricto sentido debe informar que lo tiene en su poder. La realidad es que nadie le informa al SAT”.

Hasta el momento, tanto Belinda como Christian Nodal ya confirmaron que su relación ha terminado por lo que se encuentran viviendo el duelo, cada quien a su manera.