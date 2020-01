SAG Awards 2020: todos los ganadores de los premios del Sindicato de Actores

Este domingo 19 de enero de llevó a cabo la ceremonia de los SAG Awards 2020 en Los Angeles, California. Estos premios son otorgados a las y los mejores actores que hayan participado en cine y/o televisión, dividido en 15 categorías, y quienes deciden a las y los ganadores son algunos de los miembros más destacados del Sindicatos de Actores de Estados Unidos (SAG por sus siglas en inglés).

La celebración de los Premios SAG 2020 fue todo un éxito, donde la película surcoreana “Parasite” fue la gran sorpresa de la noche, ya que es la primera película extranjera de habla no inglesa que se lleva el Premio SAG como Mejor Elenco de Película Dramática, pasando por encima de grandes elencos como de las películas “The Irishman” y “Once Upon A Time In Hollywood”.

Por otro lado, el favorito para llevarse próximamente el premio Oscar 2020, Joaquin Phoenix, logró obtener el SAG Award como Mejor Actor, por lo que este es otro indicio de que ya está casi asegurado que consiga el Oscar el próximo 9 de febrero.

Además, Brad Pitt obtuvo el Premio SAG 2020 como Mejor Actor de Reparto, pero también salió ganador al recibir una cariñosa felicitación de su ex esposa Jennifer Aniston, quien también fue ganadora por Mejor Actriz de Drama en Televisión. ¿Será que quieren regresar?

Así que aquí te dejamos la lista completa con todos los ganadores de la noche de los SAG Awards 2020, la antesala para la ceremonia de los premios Oscar 2020; aunque nada está escrito y algo nos puede sorprender, así que puede ir armando tu lista de favoritos.

Ganadores de los SAG Awards 2020 en Cine

Mejor elenco en una película

Parasite ("Parásitos")

Mejor actor

Joaquin Phoenix - "Joker"

Mejor actriz

Renée Zellweger - "Judy "

Mejor actriz de reparto

Laura Dern - "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio")

Mejor actor de reparto

Brad Pitt - "Once Upon A Time… In Hollywood" ("Érase una vez... en Hollywood")

Mejor elenco de dobles de riesgo

"Avengers Endgame"

Premio honorífico a una trayectoria artística

Robert de Niro

Ganadores de los SAG Awards 2020 en Televisión

Mejor elenco en una serie dramática

“The Crown”

Mejor actriz de drama

Jennifer Aniston - “The Morning Show”

Mejor actor de drama

Peter Dinklage - “Game Of Thrones”

Mejor elenco en una comedia

“The Marvelous Mrs. Maisel”

Mejor actor de comedia

Tony Shalhoub - “The Marvelous Mrs. Maisel”

Mejor actriz de comedia

Phoebe Waller-Bridge - “Fleabag”

Mejor actriz en miniserie o filme para TV

Michelle Williams - “Fosse/Verdon”

Mejor actor en miniserie o filme para TV

Sam Rockwell - “Fosse/Verdon”

Mejor elenco de dobles de riesgo

“Game Of Thrones”

