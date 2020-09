Ryeowook de Super Junior tiene un ROMANCE con Ari, ex integrante de TAHITI/Foto: AR13 y Pinterest

El 29 de septiembre, SpoTVNews informó que Ryeowook y Ari comenzaron a salir recientemente. Según los informes, la pareja se hizo cercana después de ser presentada por un conocido.

SpoTVNews informa que Label SJ ha confirmado su relación. Se cita a la agencia diciendo: "Confirmamos que Ryeowook y Ari están en una relación romántica después de que fueron cercanos como artistas senior y junior".

Kim Ryeo Wook es considerado uno de los vocalistas más prodigiosos de Super Junior. A sus 33 años ha hecho oficial su romance con la maknae de TAHITI de 25 años, y el fandom ha tenido opiniones divididas sobre esta relación/Foto: Soompi

Después de debutar en 2005 con Super Junior, Ryeowook también se ha presentado como solista y como miembro de subunidades, así como en musicales. Ari debutó en 2012 con el grupo de chicas TAHITI, y ha estado trabajando como actriz en proyectos como la obra "Mom's Recipe".

Ryeowook pide disculpas a ELF por su noviazgo con Ari

El idol de Super Junior decidió hacer oficial su nuevo noviazgo con una emotiva carta dedicada a todos sus fans, y pidió perdón para quienes se sintieron ofendidos o traicionados por su nueva relación.

"Hola, soy Ryeowook. Lamento la espera por tanto tiempo. Estaba preocupado de cómo hacerlo, mientras pensaba en las ELF que se deben haber sentido heridas por la noticia sin importar lo que yo dijera”, expresó el artista.

Él continuó: “Primero que todo, siento mucho anunciar que hay una persona con quien empecé a salir. Pensando en ello, creo que ELF que me da tanto apoyo y consideración para ella. Debería haber sido más considerado con ELF y estoy reflexionando al respecto. Creo que mi falta de consideración causó más confusión”.

“Hay algunos malentendidos que se han estado esparciendo, hay historias que yo nunca he dicho o pensado. Tanto SUPER JUNIOR como ELF son muy preciados para mí. Es una lástima que haya tantos rumores esparciéndose”.

“He herido mucho a mis ELF. Los nombres y expresiones que he usado en Bubble son sinceros. No hay una sola cosa en la que no haya sido sincero. La última selfie con flores que subí, esas flores me las dio un miembro del staff que vino a ver el concierto”.

“No uso redes sociales y Bubble es la única manera en la que puedo comunicarme con ELF. Ustedes también eligieron este lugar para comunicarse conmigo, así que me quise esforzar. De verdad quería poder compartir mi vida diaria con ELF y no quería que se sintieran tristes o solas”.

“He estado planeando crear un café para que mis padres pudieran trabajar, ya que han estado desocupados. Lo que han estado pensando, eso no va a pasar nunca. No quiero usar el nombre Ryeowook de Super Junior para ese tipo de cosas. No sé mucho respecto a esa área [de café] así que quise recibir ayuda de un amigo. Lo siento por herirlos con mis ideas imprudentes”.

“Mis acciones hirieron a ELF. Ustedes me han dado amor y confianza, aún cuando yo no lo merezco, así que me siento muy apenado. También estoy muy apenado con los miembros, que deben estar muy sorprendidos. De ahora en adelante voy a pensar cuidadosamente antes de actuar”.

“Me transformaré en Ryeowook que tenga un mayor sentido de responsabilidad para poder pagarles toda la confianza y apoyo que me han dado. Daré lo mejor de mi para no dañar las actividades de Super Junior, que son mi prioridad principal. Gracias por confiar en mí hasta ahora", concluyó el idol.

Wookie y Kim Sun Young, nombre real de Ari, dieron señales de una relación cercana desde hace unas semanas, y aunque los los fans de ambos artistas han quedado asombrados, la mayoría le envía sus buenos deseos a la nueva pareja. ¿Crees que Ari y Ryeowook hacen una bonita pareja?