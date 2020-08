Ryan Reynolds vende su marca de ginebra, American Aviation Gin, por $610 millones

El actor y empresario Ryan Reynolds vendió su marca American Aviation Gin por hasta 610 millones de dólares. Reynolds llegó a un acuerdo con Diageo, un gigante de la industria de bebidas alcohólicas, que hará que la compañía pague a Reynolds 335 millones de dolares por adelantado. Ryan Reynolds podría obtener hasta otros 275 millones de dólares dependiendo de qué tan bien se venda la marca en la próxima década.

Ryan Reynolds conservará una participación permanente en la propiedad de Aviation American Gin. Diageo también adquirirá Davos Brands, que ha sido el propietario mayoritario de Aviation American Gin, incluidas sus otras marcas como Astral Tequila, Sombra Mezcal y TYKU Sake. Según un comunicado de prensa, Aviation American Gin es la segunda marca más grande y una de las de más rápido crecimiento dentro del segmento de ginebra súper premium en los Estados Unidos.

Reynolds dijo: “Hace poco más de dos años, me convertí en propietario de Aviation Gin porque amo el sabor de la ‘aviación’ más que cualquier otro espíritu. Lo que no esperaba era la pura alegría creativa que traería el aprendizaje de una nueva industria. El crecimiento de la marca con mi empresa, Maximum Effort Marketing, ha sido uno de los proyectos más satisfactorios en los que he estado involucrado. Quiero agradecer a Diageo por su increíble equipo y pasión. Estamos muy emocionados por el próximo capítulo de Aviation Gin, que, prometo, requerirá tan poca lectura ".

Ryan Reynolds aún tendrá una participación con la marca

Diageo compró la marca de Ryan Reynolds

Ivan Menezes, director ejecutivo de Diageo, dijo: “Estamos encantados de anunciar esta transacción, que respalda nuestra participación en el segmento de ginebra super premium en Estados Unidos. La adquisición de Aviation American Gin y la cartera de Davos Brands está en línea con nuestra estrategia de adquirir marcas de alto crecimiento con márgenes atractivos que respalden la premiumización. Confiamos en que Aviation American Gin continuará dando forma e impulsando el crecimiento de la ginebra súper premium en América del Norte y esperamos trabajar con Ryan Reynolds y el equipo de Davos Brands para acelerar el crecimiento futuro”.

Andrew T. Chrisomalis, cofundador y director ejecutivo de Davos Brands, dijo: “Las marcas son una evolución que reflejan la visión y los valores de sus fundadores, escultores y administradores. La asociación y el trabajo en equipo extraordinarios nos trajeron aquí, y con el ingenio creativo de Ryan Reynolds, y esta nueva asociación global, la mejor en su clase con Diageo, el cielo es verdaderamente el límite para Aviation American Gin y Davos Brands".

Debra Crew, presidente de Diageo North America, comentó: “Estoy emocionada por la oportunidad de traer estas marcas a Diageo. Creemos que Aviation American Gin jugará un papel importante en la construcción de las tendencias de premiumización a largo plazo en los Estados Unidos. El espíritu empresarial del equipo de Davos y Ryan Reynolds combinado con las fortalezas de Diageo ayudarán a impulsar el impulso continuo de la marca en América del Norte y estamos seguros de que con el alcance global de Ryan, Aviation Gin puede expandirse internacionalmente".