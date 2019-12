Ryan Reynolds se luce como nunca en el TRÁILER completo de Escuadrón 6 (VIDEO)

Ryan Reynolds en el TRÁILER completo de Escuadrón 6 se luce como nunca (VIDEO)

El actor Ryan Reynolds se ha lucido totalmente al interpretar a Guy en la producción de Escuadrón 6, que será un personaje que poco a poco comienza a darse cuenta de que está viviendo en un videojuego, lo que lo impulsa a tomar el control de su vida y tiene muchos elementos similares a “Volver al Futuro”.

Con anterioridad el actor Ryan Reynolds había expresado lo siguiente sobre este proyecto: “Shawn (Levy) y yo habíamos querido trabajar juntos durante años, y encontramos este guión. Sentimos que realmente queríamos traer una especie de versión moderna de “Back to the Future” para esta generación. Tiene acción, aventura, pequeños elementos de ciencia ficción y cosas sobrenaturales”.

Ryan Reynolds que no hace mucho posó junto a los integrantes de la banda de K-Pop EXO, también expresó que: “No todos los días que haces una película no se basa en un cómic, ni en una novela gráfica, ni en nada. Fue una idea original que teníamos que tomar la pelota y correr, y fue un sueño hecho realidad. Es mi película favorita que he hecho en mi vida, y espero poder hacer tres o cuatro más”.

Ryan Reynolds en el TRÁILER completo de Escuadrón 6 se luce como nunca (VIDEO)

Las novedades del tráiler completo

El actor Ryan Reynolds, en el nuevo tráiler de la película Escuadrón 6 (6 Underground), lidera a un grupo de millonarios que harán el trabajo sucio que otros no pueden para cazar a peligrosos criminales.

En el adelanto de la cinta que se estrena el 3 de Julio de 2020, se aprecia a Reynolds (“El líder) cuando reúne a grupo de peculiares héroes integrado por Adria Arjona, (“La Médica”); Corey Hawkins (“El agente”); Manuel García-Rulfo (“El sicario”); Ben Hardy (“El escalador) y Mélanie Laurent (“La espía).

“El líder” durante el tráiler de poco más de dos minutos de duración dice: “Hacemos el trabajo sucio que otros no pueden, nos camuflamos para desaparecer”, mientras que los seis buscan luchar contra la injusticia y la maldad que asecha el mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no.

TE PUEDE INTERESAR: Robert Downey Jr. desata batalla con Ryan Reynolds en redes sociales (VIDEOS)

“Escuadrón 6”, presenta un nuevo tipo de héroe de acción, donde seis personas provenientes de distintos rincones del mundo y que son las mejores en lo que hacen fueron elegidas por sus habilidades y su único deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro.

Únete a nosotros en Instagram