La tercera entrega de Deadpool ha comenzado su producción bajo la dirección de Disney y Marvel Studios, quienes aseguraron que se respetará el polémico estilo del popular personaje, pero todo parece indicar que esto no ha sido así y que incluso, Ryan Reynolds, el protagonista, está enojado por la censura que está recibiendo el filme.

Una persona que trabaja para Marvel Studios le reveló al sitio We Got This Covered que Ryan Reynolds “está harto” de Disney, esto debido a la censura que está siendo aplicada a Deadpool 3, información que ha causado gran revuelo entre los fanáticos de la exitosa cinta.

Aunque dicha información es sólo un rumor, es importante destacar que hace meses se reveló que el rodaje de Deadpool 3 se había detenido debido a que los productores estaban buscando la manera de adaptar la historia del popular personaje, pues Disney quiere mantener el tono familiar que caracteriza al Universo Cinematográfico de Marvel.

Insider asegura que Ryan Reynolds está harto de la censura que Disney le impone a Deadpool 3.

Disney es muy estricto con la censura

De ser cierta dicha información, la tercera entrega de Deadpool se estaría sumando a la larga lista de producciones que han sido censuradas por Disney, lo cual ha provocado la renuncia de importantes actores y cineastas como James Gunn, Patty Jenkins, Edgar Wright, Edward Norton, Natalie Portman e Idris Elba.

Asimismo, tenemos el caso de Colin Trevorrow, quien iba a ser el encargado de dirigir el Episodio IX de Star Wars, pero éste terminó renunciando por “diferencias creativas” con Disney, quien decidió contratar a J.J. Abrams para estar a cargo de esta nueva trilogía.

La censura que Disney aplica a sus contenidos ha causado molestia a actores, productores y al público en general.

Por último, se sabe que Studio Ghibli rompió su contrato de distribución con Disney, ya que al estudio de animación japonés no le agrado el hecho de que la empresa modificara sus filmes sin su consentimiento, esto debido a la censura que ellos tenían intención de implementar.

¿Crees que Disney exagera con la censura? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram