¿Ryan Reynolds estará en la NUEVA película de Jumanji? Esto es lo que se sabe

Ryan Reynolds terminó recientemente el rodaje de Red Notice, un próximo thriller de acción/ comedia que también protagonizará The Rock y Gal Gadot. Por supuesto, esta no fue la primera vez que Reynolds trabaja con The Rock y, según Daniel Richtman, un nuevo rumor sugiere que no será la última, pues parece que podría tener un cameo en la próxima película de Jumanji.

Richtman comentó que Reynolds está en conversaciones para hacer una pequeña aparición en el próximo Jumanji, que lo reuniría tanto con The Rock como con Kevin Hart, quien también tuvo un gran cameo en el spin-off Fast & Furious de The Rock.

Si bien no ha habido un anuncio oficial de que se esté preparando otra película de Jumanji, Jumanji: The Next Level se quedó en un cliffhanger y los números de taquilla de la franquicia ciertamente no impedirían que Sony hiciera otra película.

Una vez más Ryan Reynolds podría compartir pantalla con La Roca

El año pasado, la estrella de la franquicia Alex Wolff habló con The Hollywood Reporter y compartió su idea para la posible próxima película de Jumanji.

¿Cómo será la nueva película de Jumanji?

Cuando se le preguntó si estaba intrigado por la idea de que los personajes de la vida real de Jumanji actuaran junto con los personajes avatar, Wolff respondió: "Dios mío, sí. Será mejor que eso suceda. Eso sería increíble. Quiero eso. Sí, creo que sería un círculo completo. Volver al mundo real ".

The Hollywood Reporter luego señaló que Wolff acababa de encontrar el título perfecto. "Jumanji: Full Circle? Sí, es mejor que sea así", agregó Wolff. "Jumanji: Full Circle, eso me gusta. La idea de todos los niños, The Rock, Danny DeVito, Danny Glover y todos los demás en el mundo real me hace estar increíblemente emocionado".

Ryan Reynolds podría hacer un cameo en la nueva película de Jumanji

El director de Jumanji, Jake Kasdan, insinuó fuertemente en el pasado que el elenco principal regresaría para al menos una salida más. "Para mí, todo está construido sobre la base de esas personas. El elenco del juego son estas brillantes estrellas de cine, estas personas icónicas", explicó.

"Lo que es fácil de no apreciar por completo en la combinación de cómo funcionan es que los niños son simplemente brillantes", agregó Kasdan. "Y Alex en particular realmente ... él interpreta a ese personaje de una manera tan divertida e inteligente. Él es silenciosamente una parte realmente esencial".

¿Esperas ver a Ryan Reynolds aparecer en la nueva película de Jumanji? Dinos en los comentarios y mantente informado con La Verdad Noticias.

