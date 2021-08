La estrella de cine, Ryan Reynolds, habló en nombre de su esposa y colaborador cercano, Blake Lively, con la esperanza de que finalmente obtenga el crédito que se merece como co-guionista.

Reynolds, quien ha estado casado con la estrella de "Gossip Girl" durante casi 10 años, reveló que su esposa ha escrito algunas de sus mejores líneas, aunque nunca obtuvo un reconocimiento real debido al "sexismo inherente" de Hollywood.

“Escribo en muchas de mis películas. Ha sido un mecanismo de supervivencia para mí durante mucho tiempo. A veces se me acredita, a veces no”, dijo Ryan Reynolds el jueves durante una entrevista con Jess Cagle de SiriusXM.

¿Qué dijo Reynolds sobre los créditos a Blake Lively?

"Hay muchos escritos sobresalientes que he hecho que en realidad eran de Blake, en los que Blake saltaba, agarraba el teclado y, '¿Qué tal esto?' Y yo decía, 'Eso es increíble'". "Y sabes, es gracioso. No sé. Tal vez sea porque hay un sexismo inherente en el negocio. Lo diré muchas veces, 'Ella escribió eso, Blake escribió eso, no yo... Esa era ella'", dijo la estrella de Deadpool.

"Y es como, [la gente] aún más tarde repite la historia como la escribí. Así que es una persona muy talentosa y con múltiples guiones en este extraño burgo de la industria del entretenimiento en la que trabajamos ". "Ella me ha ayudado mucho en 'Deadpool', todo tipo de películas que han sido un gran éxito", agregó Reynolds.

El actor, a quien se le preguntó originalmente sobre "la mejor parte de estar casado con Blake Lively que la gente no esperaría", no pudo resistirse a bromear sobre su esposa. Él y Cagle bromearon diciendo que sus productos horneados también eran una buena ventaja de la relación. "No quejarme de eso o del sexo", agregó Reynolds.

¿Ryan Reynolds escribió un corto de Deadpool para Disney?

Ryan Reynolds dice que Blake Lively no recibe créditos debido al sexismo.

La Verdad Noticias informa que, el escritor y productor también promocionó un poco de su propia escritura durante la entrevista, contándole a Cagle sobre un corto que había escrito como una especie de cruce de Disney y Deadpool que no logró el corte. Pues escribió un corto sobre “Deadpool interrogando al cazador que mató a la madre de Bambi”.

“Sin embargo, el problema es que piensas que Deadpool va a matar al cazador. Deadpool era en realidad un gran admirador”, agregó el actor . “Quiere saber cómo él también puede ser tan aborrecido como el cazador en el universo de Disney”.

Finalmente, Ryan Reynolds dijo que Disney eliminó la idea “inmediatamente” y que “no hay absolutamente ninguna manera” de que esa idea pueda suceder. “Ni siquiera traté de luchar”, dijo el actor.

