La estrella de Deadpool de 45 años, Ryan Reynolds, dará un breve paso atrás en la actuación después de sus películas más recientes Free Guy y Red Notic , y sus razones para hacerlo son completamente comprensibles.

En Instagram el 16 de octubre, Reynolds anunció que la filmación había terminado en el próximo musical festivo Spirited, y declaró que era el 'momento perfecto para un pequeño año sabático de la realización de películas'.

Ahora, Ryan Reynolds ha profundizado más en su decisión durante una entrevista con Fatherly, explicando que no asumirá ningún proyecto nuevo hasta 'al menos el verano de 2022'.

¿Qué dijo Ryan Reynolds sobre dejar la actuación?

Ryan Reynolds confiesa por qué se está tomando un descanso de la actuación.

Sobre dejar la actuación, Ryan Reynolds dijo: "Tengo muchas otras cosas que tengo que hacer, pero el punto principal es que estoy allí para mis hijos por la mañana y por la noche, me levanto con ellos y los acuesto por la noche. Esas son cosas que creo que deberían poder dar por sentadas".

"Esas no son cosas que deban sentirse especiales de ninguna manera, forma o forma. Así que estaré desarrollando toneladas de cosas y trabajando durante el día mientras ellos están en la escuela. Pero en su mayor parte, sí. No voy a rodar ninguna película por un tiempo", agregó.

Ryan Reynolds revela los motivos de su decisión

Si bien "reconoce el privilegio obsceno que es poder hacer eso", Ryan Reynolds reveló que parte de su decisión fue motivada por querer que su esposa Blake Lively "hiciera algunas de las cosas que ella quiere hacer y se ponga a jugar por su cuenta".

Reynolds continuó "Y la otra parte es puramente egoísta. Es solo que no quiero perderme esta vez. No recuperas este tiempo. Y mis hijos están en la escuela ahora, por lo que no pueden viajar conmigo a la ubicación. Tengo que estar ahí. Así que es importante y tengo mucha suerte de poder hacerlo".

La Verdad Noticias informa que Ryan Reynolds y Blake Lively tuvieron tres hijas pequeñas juntos: James, seis; Inez, cinco; y Betty, dos años de edad. En una entrevista de noviembre, Ryan admitió que Betty es su niña favorita, al menos en este momento. “Tengo un nuevo bebé y es divertido verla crecer”, dijo sobre la menor.

