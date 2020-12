Ryan Reynolds: ¿Cómo celebrará la navidad en medio de la pandemia de COVID-19?

Ryan Reynolds y su familia se están preparando para una Navidad discreta y socialmente distanciada.

La estrella de cine utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje sobre cómo mantenerse a salvo durante las vacaciones en medio de la creciente pandemia de coronavirus.

El actor de Deadpool, y padre de tres, explicó que, debido a las circunstancias, su familia no se reunirá con parientes este año, y se compadeció de que otras familias también sean responsables.

Ryan Reynolds cancela planes navideños por la pandemia

"Mis hijos no verán a sus abuelos este año por Navidad. O amigos o tías y tíos. Apesta. Me quito el sombrero ante tantos otros que hacen lo mismo", escribió Ryan Reynolds de 44 años.

Ryan Reynolds fortalece lazos familiares durante pandemia

El actor habló recientemente con ET a través de un video chat en noviembre, mientras promocionaba su nueva comedia animada The Croods: A New Age, y habló sobre lo mucho que ha disfrutado pasar el rato con su familia en medio de la cuarentena.

"Tengo un nuevo bebé. Ahora tiene poco más de un año, así que me gusta mucho pasar el rato con ella, porque es divertido verla crecer", dijo Ryan Reynolds.

“Ha sido interesante, 2020 ha sido un año extraño”, reflexionó Reynolds. "Realmente aprecié el tiempo que he podido pasar con mi familia, sin dejar de reconocer que el mundo es un lugar loco en este momento y es un gran desafío para mucha gente".

Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively, comparten tres hijas: Inez, 4, James, 6 y Betty, 1, quienes inspiraron a Taylor Swift en su nuevo álbum como te revelamos en La Verdad Noticias anteriormente.

