Ryan Gosling se perfila para ser Hércules en el Live Action de Disney

De acuerdo con una popular revista de chismes en Estados Unidos, la producción del Live Action de Hércules, estaría considerando a Ryan Gosling para interpretar al héroe griego, a pesar de no tener un aspecto musculoso o fortachón típico del personaje.

We Got This Covered fue el medio que dijo que el actor de La La Land está pisando fuerte para pertenecer a la lista de actores del Live Action, a pesar de que Alexander Skarsgard ha sido el actor que ha sonado desde el principio para interpretar al hijo de Zeus.

Esta información no ha sido del todo confirmada por la empresa, sin embargo, se sabe que hay una corta lista de actores que clasificarían para interpretar a este mítico personaje, aunque tras correrse el rumor, los fans han comenzado a reaccionar de manera positiva.

Los Live Action de Disney se han convertido en una gran forma de revivir los clásicos de la compañía de Mickey Mouse, pues desde que iniciaron con estos cuando hicieron La Cenicienta, se estrena uno o dos cada año.

En 2019 pudimos ver el Live Action del Rey León y el de Aladín, los cuales recibieron buenas críticas por parte del público, y para este 2020 estaba planteado el de Mulán pero a causa del coronavirus su estreno ha sido pospuesto.

¿Quien va a interpretar a Megara en Hércules?

Aún no hay nombres de actrices que figuran para interpretar al personaje de Megara, el cual es épico por su canción “No hablaré de mi amor”, sin embargo, una de las famosas que los fans han propuesto es a Ariana Grande.

Justamente hace unos días la famosa subió un video a su cuenta de Instagram en donde aparece cantando esa canción en su versión en inglés, y desde entonces los rumores de su participación han aumentado.