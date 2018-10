Ruby Rose elimina su Twitter ¡La crítican por no ser "suficientemente lesbiana"!

Ruby Rose elimina su Twitter ¡La critican por no ser "suficientemente lesbiana"!

La famosa actriz australiana Ruby Rose estuvo en boca de todos cuando fue anunciada como la próxima Batwoman, en el universo televisivo de la cadena estadounidense “The CW” lo que provocó una fuerte discusión, pues algunos estaban felices por al fin ver a un miembro de la “Batfamily” en televisión, y otros repudiaron su papel, por un tema de orientación sexual.

Desde el pasado 13 de octubre la actriz ha sido víctima de insultos por parte de miles de furiosos “Fans” quienes se han quejado de su papel como Batwoman, quien será un personaje gay en la serie.

Las fuertes críticas han obligado a la actriz a cerrar su cuenta de twitter, pues ya n o soportó los hirientes comentarios, pues no aprueban su papel, porque no creen que la actriz sea lo suficientemente gay para interpretar a una heroína lesbiana.

Pues recibió comentarios como: "No eres lo suficientemente gay"

La actriz comentó una entrevista su respuesta ante las críticas:

“Salí del closet a los 12 años y por los últimos cinco años he tenido que lidiar con frases como “ella es demasiado gay”. ¿Cómo pueden ustedes cambiar de opinión tan de repente? Yo no he cambiado. Desearía que todos nos apoyáramos mutuamente en nuestras iniciativas”.