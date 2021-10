Ruby Rose confiesa que la pasó terrible al grabar la serie “Batwoman” de The CW

Ruby Rose sorprendió a los fans cuando en mayo de 2020 anunció que dejaba la serie de The CW “Batwoman”, y aunque no hubo grandes explicaciones sobre el motivo de su salida más que sus problemas de salud, ahora se ha revelado que la actriz y el estudio no finalizaron en buenos términos su relación laboral, ya que la ex intérprete de Kate Kane vivió maltratos y otras terribles situaciones en el set.

Hasta ahora, Rose recurrió a sus historias de Instagram para arremeter con Caroline Dries, showrunner de la serie, y los productores Greg Berlanti y Sarah Schechter: “Voy a contar a todo el mundo lo que realmente pasó en el set”, expresó furiosa la estrella.

Como informamos en La Verdad Noticias, la salida de Ruby Rose afectó severamente al programa “Batwoman”, ya que no tuvo el mismo auge que la primera temporada cuando la actriz de 35 años había conquistado al público con su participación.

Ruby Rose se va en contra del ex CEO de Warner Bros.

Rose asegura que la producción de la serie, y el ex CEO de Warner cometieron decenas de abusos laborales contra el reparto y el staff/Foto: Sopitas y Wion

La primer acusación de Rose fue contra el ex CEO de Warner Bros., Peter Roth: “Peter Roth, eres el primero. Eres el capítulo uno. No estoy segura si lo dejaste (su puesto de CEO) después de ser ascendido al más alto puesto porque no podías dejar de obligar a jóvenes mujeres a plancharte los pantalones, sobre tu paquete, mientras los seguías llevando puestos”.

“O si lo dejaste después de ponerme un detective privado a quien despediste en cuanto el informe no encajaba con tu narrativa. En cualquier caso, en lo que te concierne, hay ya un ejército esperándote”, expresó Ruby Rose en Instagram, señalando a Roth de presunto abuso y acoso laboral.

Productores de “Batwoman” querían obligar a Ruby Rose a trabajar pese a lesión

Rose se lesionó durante el rodaje de la serie, y pese a la gravedad de su estado de salud la quería obligar a continuar/Foto: Chicago Tribune

Con videos de las radiografías de su lesión de cuello y de paso, de un tumor y una lesión en las costillas, Rose expuso que Roth y el estudio la estaban obligando a volver a trabajar tan solo diez días después de la operación que tuvo, y si no lo hacía, sería responsable del despido de todo el equipo y reparto de “Batwoman”.

“A mis queridos fans, por favor, dejen de preguntarme si volveré a esa asquerosa serie, no regresaré por ninguna cantidad de dinero ni teniendo una pistola en la cabeza... Tampoco dimití. No dimití, ellos arruinaron Kate Kane y destruyeron Batwoman, no yo. Seguí órdenes y si quería quedarme tenía que renunciar a mis derechos”, expresó la actriz.

Asimismo Rose, confesó que varios miembros del equipo sufrieron accidentes y los jefes no se hacían responsables de lo ocurrido y tampoco querían pagar los gastos médicos. Además, los productores querían seguir grabando la serie a pesar de que se había cerrado todo por la pandemia de COVID-19.

Después de las polémicas confesiones de Ruby Rose sobre la serie “Batwoman”, Warner Bros. emitió un comunicado en el que afirman que la marcha de la actriz fue consecuencia de una investigación sobre su comportamiento en el rodaje.

