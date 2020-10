Ruby Rose: Esto es lo que piensa de que Javicia Leslie la reemplace en “Batwoman”/Foto: The Playlist

Ruby Rose salió del popular programa de CW, Batwoman, hace solo unos meses y ha hablado por primera vez de que Javicia Leslie asumirá su papel. La actriz australiana habló con Entertainment Tonight, mientras promocionaba su nueva película The Doorman, y ofreció su primera reacción a la elección de Javicia.

“Se ve increíble, va a estar increíble. No puedo esperar a ver la temporada 2”, dijo Ruby al medio.

“Sé que esa es la capucha vieja. Entonces, obviamente, ella se hará cargo de eso por un tiempo. No puedo esperar a ver cuando se adapten y hagan los cambios para ella también. Creo que se verá sorprendente", expresó la actriz.

Cuando Ruby dejó el programa después de una temporada, la cadena reveló que Javicia asumirá el liderazgo de la serie, interpretando a un nuevo personaje llamado Ryan Wilder. “[Yo] le dije, estoy tan feliz de que consiguiera el papel. No podrían haber elegido a una mejor persona. Estoy muy emocionada por ella, lo traerá”, dijo.

Ruby Rose se fue de la serie para probar nuevos proyectos

La belleza morena también habló sobre el tipo de proyectos en los que quiere participar en el futuro.

La modelo y actriz soprendió a los fanáticos de la serie al despedirse de su personaje. Sin embargo, Ruby tomó esta decisión para tener nuevas oportunidades en proyectos que tengan buenos mensajes para el público/Foto: Elle

"Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en algunas películas y programas que también tienen diferentes mensajes, en lugar de simplemente dar vueltas y patear traseros, lo que me encanta hacer", explicó Ruby.

Ella agregó: "Pero me encantaría trabajar en algunos programas en los que se trate, ya sea sobre el amor, si se trata de trascender tiempos difíciles, ya sea comedia, simplemente cosas que creo que la gente también necesita ver estos días".

Ruby reveló su sorprendente decisión de dejar el programa en una publicación de Instagram del 27 de mayo. "Gracias a todos por venir en este viaje", subtituló un video de una fan de Batwoman.

“Si menciono a todos, serían 1000 etiquetas... pero gracias al elenco, al equipo, a los productores y al estudio. No fue una decisión fácil, pero los que saben, lo sabe... No quería no reconocer a todos los involucrados y lo grande que fue esto para la televisión y para nuestra comunidad”, declaró.

La actriz concluyó: “Me he quedado en silencio porque esa es mi elección por ahora, pero sé que los adoro a todos. Estoy seguro de que la próxima temporada también será increíble".

Batwoman hizo historia cuando Ruby fue elegida porque se convirtió en el primer programa de televisión con una actriz que interpretaba a una superheroina lesbiana en la televisión. ¿Crees que Javicia Leslie hará un buen trabajo con este papel?