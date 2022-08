Rubí se convierte en finalista de La Academia y desata polémica en redes sociales

Más de un cibernauta considera que Rubí no merecía llegar a la gran final.

El día de ayer se llevó a cabo la semifinal de La Academia 20 Años y una de las más grandes sorpresas de la noche fue ver a Rubí Ibarra García convertirse en una de las cinco finalistas, lo cual desató una fuerte ola de críticas en contra de la competencia de TV Azteca.

Tras concluir su interpretación del tema ‘Eres Para Mi’ de Julieta Venegas sobre el escenario y recibir las respectivas críticas de los jueces, la joven potosina que se hizo viral en redes sociales por celebrar a lo grande su fiesta de XV Años fue elegida por el público como la cuarta finalista mientras que Eduardo se convertía en el último eliminado.

Dicha situación no fue bien vista por Lolita Cortés, quien optó por abandonar el set en plena emisión mientras que Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos no podían creer lo que estaba ocurriendo. Finalmente, Yahir y Vanessa Claudio presentaron ante el público a los cinco finalistas que competirán entre sí en la gran final del show.

Rubí Ibarra García es blanco de duras críticas

La noticia de Rubí llegando a la final ha causado controversia en redes sociales.

La noticia de Rubí llegando al final de La Academia no pasó desapercibida para los cibernautas e incluso se convirtió en tendencia de Twitter. De acuerdo a algunas opiniones, la joven no merecía llegar a la final y lamentaron la eliminación de Eduardo, quien demostró tener un gran talento durante su paso por el programa de TV Azteca.

“Siendo sincera, aunque Rubí esté en la final no creo que gane”, “Dejaron fuera el vozarrón de Eduardo para pasar a Rubí a la final, no tienen madr*”, “Que asco de público, Rubí NO CANTA y NO MERECE estar ahí” y “Vayanse a la chingada todos los que apoyan a Rubí, los odio”, son algunas críticas que recibió la joven potosina en Twitter.

¿Cuándo es la gran final de La Academia 20 Años?

Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés competirán por ganar el premio de un millón de pesos y la grabación de un sencillo con la disquera Sony Music.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la gran final de La Academia 20 Años se llevará a cabo en dos partes, mismas que serán transmitidas el próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto por la señal de Azteca Uno en punto de las 8pm (Hora CDMX).

Fotografías: Redes Sociales