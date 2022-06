Rubí revela que ya no quiere continuar en La Academia: "No sé qué estoy haciendo"

Rubí quiere salir de La Academia

El pasado fin de semana Rubí recibió fuertes críticas por su presentación individual en La Academia y en la revisión del concierto la polémica alumna reveló que ya no quiere continuar en competencia.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Rubí ha sido una de las participantes de La Academia que más ha llamado la atención.

Recordemos que hace unos años, la fiesta de quince años de Rubí se hizo viral, por su peculiar invitación en redes sociales, ahora la cantante está acaparando los chismes de la farándula.

Rubí llora al confesar que quiere salir de La Academia

Durante el análisis de su participación junto al director de La Academia, Rubí no pudo contener las lágrimas y confesó sus deseos de salir del reality.

“Para ser honesta no me siento ya cómoda aquí porque no avanzó y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí".

Recordemos que Rubí ha enfrentado fuertes críticas, sobre todo de Lolita Cortés, quién en diversas ocasiones ha mostrado su descontento porque forme parte del proyecto.

Te puede interesar: Alumnos de La Academia hablan de Rubí: “No vengas a victimizarte"

Último eliminado de la Academia

Mariana Loque abandonó la competencia.

La última participante de La Academia que se despidió del reality fue Mariana Logue, después de cuatro semanas en competencia.

Ante esto Rubí se dirigió a las cámaras dentro del reality para lamentar la salida de su compañera y asegurar que la expulsada debió ser ella.

Hubiera preferido irme yo, a que se hubiera ido Mariana, porque Mariana lo hizo muy bien y yo no. Te lo juro por Dios que hubiera preferido irme yo hoy".

Estas serían las primeras declaraciones de Rubí hace sobre su salida en "La Academia" ya que en semanas anteriores se había mostrado muy optimista.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!