Rubí promociona su primer concierto; usuarios piden que lo cancele

Rubí se presentará en el escenario del foro 1869 en la Ciudad de México el próximo 22 de diciembre, así lo dio a conocer la famosa quinceañera a través de un video que compartió la cuenta de Instagram de La Academia, donde está promocionando su próxima presentación.

En dicha publicación mencionan que la queridísima exalumna del reality show de TV Azteca espera contar con la compañía de sus seguidores en su primera presentación en solitario, pero las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y la han criticado.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te dimos a conocer el pasado mes de noviembre que la joven presumió que dará un concierto. En su momento no reveló dónde sería, pero en el video les hizo la invitación a los usuarios para que puedan adquirir su boleto y disfrutar del concierto.

Usuarios critican a Rubí y dicen que ella no canta

Tras el video que compartió la cuenta de Instagram de La Academia, diversos usuarios se pronunciaron ante el concierto y han comentado: "Pero si no canta", "Ni aunque me regalaran los boletos... Por favor, bájenla de su tabique", "¿Quién va a pagar 500 pesos para ver a Rubí?", "Pero Rubí no canta bien". Fueron algunas reacciones.

Recordamos que la joven cantante dio de qué hablar durante su paso por el programa, incluso algunos aseguraron que su participación en la edición de los 20 años solo fue publicidad, y que no debió llegar a la final del concurso de canto.

¿Qué pasó con Rubí de La Academia?

La exalumna de La Academia

Luego de que la cantante Rubí quedó en el quinto lugar de La Academia, expresó ante los medios su deseo de continuar preparándose en el canto, pero en su momento dijo que no descarta la idea de ser influencer o conductora.

