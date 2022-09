Rubí, ex alumna de La Academia lanzó contundente mensaje a Lolita Cortés

El reality show de TV Azteca fue muy comentado en redes sociales, pero tras varias semanas de que finalizó el proyecto, han revelado un nueva polémica de Rubí, ex alumna de La Academia, pero ¿qué fue lo que hizo? En La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó.

Y es que, la joven, quien se volvió viral en las redes sociales por su fiesta de quince años, celebró su cumpleaños hace unos días, por lo que los medios aprovecharon la oportunidad de hacerle unas preguntas sobre Lolita Cortés, quien lanzó duras críticas cuando la joven interpretaba sus canciones.

En las noticias de la farándula te compartimos que la joven quedó en el quinto lugar de la competencia, varios usuarios comentaron que fue un merecido lugar, mientras que otros criticaron la participación de la "famosa quinceañera", pues aseguran que no tiene talento para el canto.

Rubí, ex alumna de La Academia le mandó mensaje a Lolita Cortés

Los medios le preguntaron sobre lo que pensaba de las críticas que le hizo Lolita Cortés, y dejó en claro que cuando llegó al programa no tenía ninguna experiencia en televisión y mucho menos en el canto, pero fue muy contundente al decir que no le importa lo que diga Lolita de ella.

"Voy a ser sincera y lo digo de todo corazón, no me importa, porque yo vengo aquí a cumplir mis propias expectativas no la de los demás, le deseo lo mejor a Lolita, pero pues, yo a lo mío, y lo que ella diga de mi la verdad no me interesa". Dijo la joven en la entrevista.

Por otro lado, comentó que tiene sus propias expectativas y desea cumplir sus sueños, a pesar de que Cortés le dijo que no se dedicara al canto, la joven quiere ser cantante y comentó que está aquí para cumplir sus expectativas no las de la actriz.

De igual forma le cuestionaron si le molestaba que la comparen con Jolette, la joven dijo que no le molesta las comparaciones, y que la respeta muchísimo por todo lo que tuvo que aguantar en el reality show debido a las duras críticas que recibió.

¿Qué pasó con Rubí de la Academia?

La ex alumna desea cumplir su sueño de ser una gran cantante

Tras su paso por el programa, Rubí, ex alumna de La Academia desea una carrera en la música, está enfocada en sus sueños de ser cantante. En la reciente entrevista dijo que le gustaría prepararse y que quiere hacer de todo un poco como cantar, actuar y bailar.

