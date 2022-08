Rubí dice que merece ganar La Academia y estas son sus razones

Las declaraciones de la joven potosina han causado controversia en redes sociales.

El día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa con los cinco finalistas de La Academia, en la cual hablaron sobre su experiencia dentro del show y revelaron los motivos por los que creen que deben de ganar la competencia de canto más famosa de TV Azteca.

Aunque Nelson, Cesia, Andrés y Mar tuvieron sus respectivos momentos para hablar ante las cámaras, fue Rubí Ibarra García quien se robó la atención al asegurar que ella se ha esforzado lo suficiente y que merece ser la ganadora de la competencia, así como recibir el premio con valor de un millón de pesos y la oportunidad de trabajar con Sony Music.

“La verdad, creo que aquí como todos mis compañeros he trabajado… Me costó mucho y todavía me cuesta pero soy consciente de que debo seguir preparándome, me voy a preparar aquí y allá afuera, porque veo un constante crecimiento en mí y siempre me he mostrado una persona real, y pues creo que me merezco ganar”, dijo la quinceañera más famosa de México.

Rubí se considera una inspiración para los demás

Pese a no tener la mejor voz, la joven potosina logró llegar al final de la competencia gracias al apoyo del público.

Por otro lado, la joven mencionó que su paso por La Academia puede resultar inspirador para otras personas: “Así lo siento yo, porque realmente para mí es muy genial poder inspirar a otras personas que dudan de lo que pueden hacer. Yo muchas veces dudé de mí misma, yo muchas veces dije ‘Qué estoy haciendo aquí, no puedo’ y aún así estoy aquí”.

No obstante, el detalle que causó controversia entre los cibernautas es que aseguró que no se necesita tener una gran voz para poder ganar la competencia, haciendo referencia a su carisma, misma que le ayudó a ganarse el cariño del público, quienes han hecho que su estancia dentro de la emisión de TV Azteca sea aún más larga de lo esperada.

¿Cuándo es la gran final de La Academia 20 Años?

Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés competirán por ganar el premio de un millón de pesos y la oportunidad de trabajar con la disquera Sony Music.

La gran final de La Academia 20 Años se llevará a cabo en dos partes, las cuales serán transmitidas el próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto por la señal de Azteca Uno en punto de las 8pm (Hora CDMX). Recuerda que el programa también puede ser visto desde la app de TV Azteca, disponible para su descarga en Google Play y la App Store.

