Rubí debería ganar La Academia por esta importante razón

Rubí se ha convertido en una de las participantes más polémicas de esta edición de aniversario.

Días atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Rubí Ibarra García, quien saltó a la fama por celebrar su fiesta de XV Años a lo grande, era blanco de duras críticas y crueles burlas tras convertirse en una de las cinco finalistas de La Academia 20 Años de TV Azteca.

No obstante, más de un cibernauta asegura que la joven potosina tiene altas posibilidades de ganar la competencia de canto más famosa de la televisión mexicana y no precisamente por tener la mejor voz, sino porque cuenta con el apoyo del público, quien ha quedado cautivado con el carisma y sencillez que derrocha ante las cámaras.

Además, es bien sabido que Rubí ha demostrado ser una buena alumna que destaca por ser disciplinada y atenta en cada una de sus clases de canto, lo cual dio resultados durante su presentación en la semifinal de La Academia, misma que fue elogiada por Lolita Cortés.

Finalmente, es bien sabido que ella ha sido un factor clave para levantar el rating de la edición del 20 aniversario. Por estos motivos es que se cree que Rubí Ibarra García debería ser la ganadora, pero la decisión final será tomada por el público y podrá conocerse el próximo domingo 14 de agosto.

¿Rubí es la nueva Jolette?

La joven potosina dejó en claro que ella no busca causar polémica durante su paso por el programa.

Las constantes duras críticas de Lolita Cortés y sus controversiales presentaciones musicales han provocado que la joven potosina sea comparada con Jolette Hernández, quien fuera participante de la cuarta temporada y una de las celebridades más polémicas en la historia de la competencia de canto de TV Azteca. Sin embargo, ella se defendió.

“Para nada, sí sé quien es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender”, declaró Rubí Ibarra García.

Te puede interesar: Rubí se convierte en finalista de La Academia y desata polémica en redes sociales

¿Cuándo es la gran final de La Academia 20 Años?

Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés competirán por ganar el premio de un millón de pesos y la oportunidad de trabajar con la disquera Sony Music.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la gran final de La Academia 20 Años se llevará a cabo en dos partes, mismas que serán transmitidas el próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto por la señal de Azteca Uno en punto de las 8pm (Hora CDMX).

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales