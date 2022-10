¿Rubí de La Academia tiene novia? Habla sobre sus preferencias

Rubí de La Academia se sincera sobre sus preferencias.

Rubí se convirtió en una de las integrantes de La Academia favoritas y tras su participación en el reality se mantiene activa en redes sociales, donde recientemente fue cuestionada sobre sus preferencias sexuales y con completa sinceridad reveló que ha tenido novias, sin embargo confesó que su familia no lo sabe.

En una reciente transmisión en vivo, la ex académica se sinceró con sus seguidores y con gran nerviosismo habló sobre su vida amorosa, acaparando los chismes de la farándula.

Rubí de La Academia se declara bisexual

¿Qué dijo Rubí sobre su vida sentimental?

La cantante Rubí reveló que ha sido cuestionada sobre sus preferencias amorosas en diversas ocasiones, por lo que decidió sincerarse y terminar con los rumores, confesando su más grande secreto.

Aunque con gran nerviosismo, Rubí dijo que se siente atraída por los hombres y las mujeres y confesó que ha tenido novia, sin embargo era una situación que desconocía su familia, a excepción de su hermana.

“Mi familia no lo sabe, solo mi hermana. Sí he tenido una que otra noviecilla, pero realmente tuve como 3 y sí me han atraído chicas.” dijo.

De igual forma, Rubí dio a conocer que ha tenido más novios que novias, aunque actualmente está soltera y nunca se ha considerado como “noviera”.

A petición de sus seguidores, Rubí le hizo una broma a su mamá, donde le confesaba que estaba enamorada de una “morrilla”, sin embargo esta no se lo tomó bien, contestando “Ay, qué feo”, aunque la cantante asegura que sus padres tomarían bien que ella tenga novias: “Tampoco les sorprendería” presumió.

¿Quién es la Rubi de La Academia?

¿Quén es Rubí Ibarra, ex integrante de La Academia?

A pesar de que Rubí destacó tras su paso por La Academia, la joven ya era conocida como “La quinceañera más famosa”.

Rubí nació en la comunidad de La Joya, en el estado de San Luis Potosí y se hizo conocida luego de que la invitación a su fiesta de quince años se volviera viral ya que asistieron más de 30 mil personas.

A pesar de que Rubí tenía una menor capacidad vocal que sus compañeros de La Academia, logró llegar a la final y es considerada como la favorita de su generación y constantemente da de qué hablar por sus polémicas declaraciones.

