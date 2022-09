¿Rubí de La Academia llegará a Venga La Alegría? Esto es lo que sabemos

La joven potosina asegura que ha recibido múltiples propuestas para ser conductora tras su controversial paso por La Academia.

Hace más de tres semanas que La Academia 20 Años llegó a su fin y sus ex alumnos siguen dando de que hablar en las redes sociales. Ahora, Rubí Ibarra García causa gran furor entre sus fieles fanáticos al revelar que muy pronto podrían volver a verla en la señal de TV Azteca.

En entrevista con Laura Estrada para el podcast Sin Afán de Molestar, la joven potosina que se hizo viral en 2016 por celebrar a lo grande su fiesta de XV Años, mencionó que los ejecutivos de la televisora del Ajusco le han hecho varias propuestas para ser conductora.

“Hay algunas cosas sobre conducción de programas… [En TV Azteca] me ofrecieron cosas de conducción, me han ofrecido muchas cosas, en estos días es lo que vamos a ver si en programa, en algo digital o meternos en algo matutino”, declaró Rubí Ibarra García visiblemente emocionada.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de integrarse al elenco de conductores en el programa Venga La Alegría, la ex académica comentó que le encantaría pero que hasta el momento no hay nada seguro: “Quién sabe, quién sabe, esperemos, esperemos, primero Dios... Me encantaría”.

Lolita Cortés quiere que Rubí sea actriz

La joven potosina asegura que Lolita Cortés le recomendó desarrollar sus habilidades de actuación.

En otra entrevista, ahora para el sitio MILENIO, “La Reina Potaxie”, apodo que recibió durante su estancia en La Academia 20 Años, confesó que Lolita Cortés le dio varios consejos y le sugirió que se dedique a la actuación: Me dio consejos de cómo prepararme en el escenario, de hecho, me recomendó mucho actuar, me dijo ‘Te veo algo de actriz’”.

Por último, Rubí Ibarra García asegura que se mudará a la Ciudad de México para seguir estudiando y crecer como artista: “Me quiero enfocar mucho en seguir aprendiendo… No solamente me quiero dedicar a la música, también a actuación, a conducción, a baile”.

¿Quién es Rubí de La Academia?

A pesar de las críticas, la quinceañera más famosa de México logró convertirse en la quinta finalista de La Academia.

Rubí Ibarra García es una joven de 21 años de edad nacida en La Joya, Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella se hizo famosa en 2016 luego de que la invitación de sus padres a su fiesta de XV Años se hiciera viral por todas las redes sociales y seis años después participó en La Academia 20 Años.

