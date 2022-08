Rubí confiesa a La Mars que tuvo que ir al psicólogo tras hacerse viral

A través del programa Sistema Retrógrado de Marcela Aguirre, mejor conocida como La Mars, entrevistó a la quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra, quien ahora participa en el reality La Academia.

En la conversación, Rubí habló sobre lo que sucedió en su fiesta de XV años en San Luis Potosí y reveló que una fiesta como la suya, las cuales son muy típicas en la región, tiene un costo aproximado de un millón de pesos.

“Dependiendo de los grupos que contrates. Mi familia es muy mitotera y quería a los mejores grupos de San Luis. Se va un millón de pesos, te lo digo en serio (...) 200 mil es lo que te cobra un grupo”, agregó la participante de La Academia.

Rubí tuvo que ir al psicólogo después de sus XV años

Rubí confiesa a La Mars que tuvo que ir al psicólogo tras hacerse viral

Asimismo, la joven reveló que ella no quería fiesta de XV años y que haber sido tan viral, en aquella época la llevó a ir a terapia durante cinco meses porque padeció de depresión y ansiedad.

“Mentalmente estaba inestable, llegó un punto en el que entré en depresión y ansiedad y tuve que ir a un psicólogo por cinco meses porque es algo que está cab***”, dijo.

Ambas influencers compartieron que se entendían mutuamente porque fueron fenómenos virales casi al mismo tiempo. La Mars Aguirre declaró que, al ver que Rubí estaba tomando las cosas con calma, la motivó para seguir. “Si ella puede yo también puedo”, sentenció.

Por su parte, Rubí Ibarra dijo que admiraba mucho a Marcela y además comentó que sufrió bastante por los comentarios que le hicieron. “Tú me veías bien, ante los ojos de la gente estamos bien, pero realmente la cosa es otra, o sea estás mal”, expresó.

“No estás preparada para algo así. A mí me gusta mucho cantar, mi más grande sueño es cantar, eso es lo que yo quiero, pero no quería que fuera así, no estás preparada”.

De igual manera, la participante de La Academia contó como fue que se hizo viral y expresó que, más que verlo como una ilusión fue una imposición por sus padres. El día que fue la sesión de fotos, el fotógrafo le dijo al padre de Rubí que hicieran un video para invitar a la gente.

Ella explicó que esta clase de contenido en redes sociales acostumbraban hacerlos con el fin de que no se mezclaran dos fiestas de XV años en el mismo rancho y que si el video se hizo viral fue más por una casualidad, ya que se pudo haber hecho famosos el de alguien más.

Tal vez te interese.- La Academia 20 años: Rubí responde las comparaciones con Jolette

Video viral de Rubí en redes sociales

Rubí Ibarra reveló que el clip se viralizó a las 24 horas de que lo publicaron y que para ese entonces ella no estaba tan familiarizada con el mundo del internet, así que cuando su hermana la llamó para preguntarle qué pasaba, no pudo explicarle porque no entendía.

“Me meto a mi Facebook de aquel entonces y entonces veo que hablan y habla de mí y yo: ¿Qué es esto? Ya hasta las noticias lo estaban compartiendo”, dijo Rubí.

Por otro lado, confesó darse cuenta de que no tenía amigos verdaderos gracias a ese video y que en la escuela recibió muchos comentarios hirientes, que la molestaban bastante y que la dejaban sola cuando se acercaba.

“Cuando yo me acercaba en la cooperativa, se levantaban de la mesa y se iban. En sus redes sociales compartían mis memes, pero con sus propias palabras ponían cosas feas y yo los tenía agregados. Le dije a mi mamá sácame de la escuela, ya no quiero ir”, expresó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos también en Instagram