Rubí 2020: Rodrigo Guirao el GALÁN que seducirá a muchas ¡Guapísimo!

Rodrigo Guirao es el atractivo actor argentino que está seduciendo al público mexicano con sus participaciones en Televisa, ya que posea un gran talento y una corpulencia que trae locas a sus fans.

Tal parece que el guapo argentino es el nuevo rostro de México, pues se presume que él era la carta bajo la manga que la televisora utilizaría para conquistar al público mexicano, cosa que al parecer ha logrado, por tiene una enorme fila de fanáticas.

Hay que destacar que "Héctor Ferrer" es el nombre del personaje que interpreta Rodrigo Guirao de lunes a viernes a las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas, el nuevo galán de telenovelas y sobre todo atractivo ha enloquecido a sus nuevas fans.

Se trata de la nueva adaptación de Rubí interpretada por Camila Sodi, que fue toda una revolución, ya que quizá algunos vieron difícil de superar por su protagonista Bárbara Mori, pero sin embargo tal parece que no ha habido ningún problema con la nueva producción, Rodrigo interpreta al co-protagonista en la nueva versión de la historia creada originalmente por Yolanda Vargas Duché.

Rodrigo Guirao en la telenovela Rubí

Recientemente en una entrevista Guirao describió a Héctor tal y como el público lo recuerda de proyectos anteriores: un arquitecto con una gran posición pero que lleva dentro un odio que emergerá cuando la bella protagonista, interpretada por Camila Sodi, entre en su vida.

"Rubí me encanta porque era la novela favorita de mi abuela y mi mamá”.

El apuesto actor ahora de Televisa también complementó expresando que: Estoy muy contento y agradecido de México por esta oportunidad que me dan para trabajar en tierras aztecas. Es un proyecto que me divirtió mucho. Y después de estar número uno en Estados Unidos por Univision había cierta expectativa con lo que podía ocurrir en México.

"Héctor es un gran personaje y un gran desafío”.

Sobre el personaje que interpretará Rodrigo Guirao ha dicho: Hace mucho tiempo un personaje no me tenía tan concentrado, con toda mi energía puesta en él. Pero como siempre digo, lo más importante es la historia. Y no se imaginan lo que es esta nueva versión", sentenció Rodrigo que acapara la sintonía por el canal de Las Estrellas.

Cabe destacar que Rodrigo Guirao de Televisa ha estado en otras importantes producciones de Telemundo como 'Señora Acero' y argentinas como 'Atracción x4', 'Rebelde Way' y 'Patito fea', pero afirmó haber disfrutado enormemente traer a la vida a “Héctor”, a pesar de que admitió durante su conversación al medio que no fue nada fácil rodar la serie debido a la intensidad de sus apariciones.