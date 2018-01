Rubén García olvida 'La Mano Peluda' y vuelve con escalofriante programa

Hace unos días se confirmó que la emisión que se encargaba de difundir historias de terror y otros acontecimientos paranormales a través de la estación de radio 104.1 de FM y 970 de AM, “La Mano Peluda”, llegó a su final tras 22 años al aire, sin embargo su conductor Rubén García Castillo está de regreso con nuevos escalofriantes relatos.

“Historias del más allá” es el nuevo programa en el que el público podrá conocerse relatos de terror en voz de sus protagonistas, pero en esta ocasión por las frecuencias y el canal de Radio y Televisión Mexiquense, así como por internet.

“Historias del más allá” se transmitirá en vivo, de lunes a viernes, de las 22:00 a las 24:00 horas, bajo la conducción de Rubén García Castillo”, reveló Carlos Aguilar Cano, director del medio Mexiquense.

Rubén García Castillo, regresará a la radio el próximo 5 de febrero

Por su parte, Rubén García Castillo confesó sentirse contento de volver a estar con su público que lo ha seguido por años e incluso existe la posibilidad de que el programa logre retransmitirse en otras ciudades del país, gracias a Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.

Radio Mexiquense se escucha en el 1600 AM y 91.7 FM en el Valle de Toluca; 1080 AM en El Valle de México y la Ciudad de México; 1250 AM en Tejupilco; 88.5 FM en Zumpango; 91.7 FM en Amecameca; 104.5 FM en Valle de Bravo, y 105.5 FM en Atlacomulco.

¡Las noches sin poder dormir, están de regreso!

El misterio que hay detrás de la muerte de Juan Ramón Sáenz: "La mano peluda"

Después de 15 años de trabajo, Juan Ramón Sáenz abandonó "La mano peluda" en 2010, y para el año siguiente comenzó con planes de una nueva sección para el programa “Extranormal”

Juan Ramón Sáenz fue un reconocido locutor de radio mexicano; su papel más representativo fue la locución del programa de radio La Mano Peluda.

Juan Ramón Sáenz saltó a la fama en el programa radiofónico “La mano peluda”, en donde daba a conocer historias de sucesos paranormales que diversas fuentes ligan directamente con su muerte en 2011.

Fue en 1995 cuando creó y produjo dicho programa al lado de Ignacio Muñoz, que años más tarde conduciría y estallaría en altos niveles de audiencia en México y Estados Unidos.

Luego de 15 años de trabajo abandonó el proyecto en 2010, y para el año siguiente comenzó con planes de una nueva sección para el programa “Extranormal” de TV Azteca, en donde apenas tuvo dos intervenciones, uno en donde presentó sus mejores casos de radio y el otro con un satanista.

Fue en esta última que le realizó una entrevista a Josué Velázquez, quien en sus propias palabras mencionó para dicha televisora que era un “cúmulo de energías malas, realmente en mí existían una revolución de energías malas, de espíritus”.

Y es que muchas personas aseguran que este hombre provocó la muerte del propio Juan Ramón Sáenz y también una serie de increíbles accidentes de personal de producción de “Extranormal”, debido a sus malas “energías”.

Agregó que “no fue un deseo mío o jamás lo promoví, eran personas que ya estaban débiles, y que se vieron vulnerables a energías. A Juan Ramón querían verlo muerto”.

Este caso aún no ha sido esclarecido del todo, pero lo cierto es que Juan Ramón Sáenz fue uno de los conductores más queridos de la programación en la radio FM, según el gráfico.