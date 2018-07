Rubén Galindo revela que sucedió días antes del suicidio de su primo Santiago

El pasado miércoles 11 de julio, autoridades encontraron muerto al productor de Televisa Santiago Galindo, horas más tarde los reportes apuntaban que se había suicidado de un disparo.

Por lo que todo el medio artístico se vistió de luto al medio artístico, y en una emotiva misa, varios famosos acudieron a dar el último adiós.

Sin embargo, durante el funeral de Santiago, varios de sus familiares hablaron sobre las posibles causas por las que habría decidido quitarse la vida de esa manera y uno de sus tíos explicó que días antes de suicidarse, había perdido exclusividad con Televisa.



Familiares del productor Galindo revelan las posibles causas de su suicidio.

Después, Rubén Galindo, su primo, en una entrevista narró lo que le pasó a Santiago días antes de morirse y explicó:

"Sin duda, todos estamos bajo presión, son momentos difíciles, pero creo que no necesariamente esa es una razón de peso para que Santiago haya hecho lo que hizo. Yo creo que hay otros motivos, llevaba mucho tiempo sin dormir, yo creo que le recetaron mal unas medicinas y le cayeron mal y entró en un problema que no le vio salida.

Debido a presiones de trabajo y situaciones personales que tenía yo creo que estas pastillas no le cayeron bien y hasta ahí puedo hablar porque no soy médico y no sé más.

Fue completamente inesperado, era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo, un gran compañero, un gran cómplice mío durante más de 25 años en muchas aventuras inolvidables y el hecho de que haya tantas personas aquí rindiéndole honores y cariño a sus hijos y su familia, me conmueve porque realmente es un hombre que construyó obras positivas, que sembró muchas amistades y toda la familia muy consternada, pero también muy unida, todos queremos mucho a Santiago y estamos aquí para apoyar a sus hijos".

Por otro lado, Pedro Galindo, hermano de Santiago, aseguró que padecía depresión.