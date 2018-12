“Rubber Soul” de The Beatles cumple 53 años de su lanzamiento

No fue casualidad que este disco de Los Beatles grabado en los EMI Studios, de Londres en tres sesiones, la primera realizada el 17 de junio, la segunda el 12 de octubre y la tercera el 15 de noviembre de ese año, llevará dicho título, ya que es notable la influencia que la música soul había ejercido para este trabajo que fue producido por George Martin.

El disco incluyó los siguientes temas: Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), You Won't See Me, Nowhere Man, Think for Yourself, The Word, Michelle, What Goes On, Girl, I'm Looking Through You, In My Life, Wait, If I Needed Someone y Run for Your Life.

Con "Rubber Soul", The Beatles iniciaba un camino inédito en su carrera.

La compañía EMI presionó a su manager Brian Epstein para que los “Cuatro Fabulosos” terminarán el disco en plena Navidad de 1965, por ello trabajaron con gran intensidad, de hecho en la sesión del 12 de octubre grabaron las canciones Run For Your Life, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), la cual les resultó complicada porque incluyó el sitar de George Harrison. Al día siguiente terminaron Drive My Car.

La sexta producción del cuarteto fue la primera pensada en un trabajo, no sólo canciones alrededor de singles.

Este es un disco importante en la discografía de los Beatles, porque con el empezaron a expandir los parámetros de la instrumentación más allá de la convencional para un grupo de rock al usar por ejemplo un sitar, sonidos griegos en las líneas de guitarra de 'Michelle' y 'Girl', el bajo fuzz en 'Think for Yourself', y el solo de piano eléctrico interpretado a la manera de un clavecín en la parte instrumental central de 'In My Life', que por cierto fue tocado por George Martin.

Escuchando el álbum son notables las influencias del folk rock contemporáneo de The Byrds y Bob Dylan, este último un músico al que todos ellos admiraban. Para el productor George Martin “Rubber Soul” fue el disco que marcó un antes y un después en la carrera del grupo, que a partir de entonces empezaron a pensar en los álbumes como unidades artísticas propias.

Rubber Soul fue un éxito de crítica y de ventas, siendo calificado como uno de sus mejores trabajos y alcanzando la posición número uno tantos en el Reino Unido, como en los Estados Unidos.

Ricardo D. Pat