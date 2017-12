Rubí Ibarra tras un año de su fiesta de XV años

Rubí Ibarra así luce a un año del evento que se volvió viral en las redes sociales.

Hace un año, Rubí Ibarra se volvió viral en las redes sociales debido a una invitación a su fiesta de XV Años en La Joya, San Luis Potosí.

Un año después del evento, el padre de Rubí señaló que la comunidad sigue abandonada.

"Según ellos dijeron que me habían apoyado al cien por ciento. No sé qué esté pasando, pero la verdad este rancho es el más abandonado del municipio, aquí no hay topes", señaló Crescencio Ibarra, el padre de la joven.

Por su parte, Rubí inició su carrera artística, e incluso lanzó una canción titulada "No quiero nada".

Recordando que un total caos fue como muchos describieron la fiesta de XV años más famosa del mundo, que se celebró un día como hoy pero de 2016 en honor del cumpleaños de Rubí Ibarra, quien saltó a la fama de la noche a la mañana.

Debido a la invitación en video que se convirtió en un fenómeno viral, miles de personas acudieron a La Joya, San Luis Potosí para el evento que se manchó de sangre.