RuPaul's Drag Race estrena su doceava temporada y aquí te damos todos los detalles.

La nueva temporada de RuPaul's Drag Race ha llegado y fanáticos de este popular reality show estadounidense no han podido contener su emoción en las redes sociales ante el debut de 7 de las 13 drag queens participantes que competirán por el título de la nueva superestrella drag de América.

En este primer episodio hemos podido conocer el increíble talento drag de Brita Filter, Crystal Methyd, Gigi Doode, Heidi N. Closet, Jackie Cox, Nicky Doll y Window Von'Du sobre el escenario pues participaron en un mini reto donde tenían que elaborar dos outfits que impresionaran a RuPaul y a los demás jueces.

Tras haber concluido dicho segmento, las drag queens acudieron al taller para revelar su identidad como varones y así prepararse para el reto de la semana que RuPaul había preparado para el regreso del reality show a la televisión y que consistía en elaborar todas juntas una coreografía de “I'm That Bitch”, una nueva canción donde tendrían que añadir sus propios versos.

Nicki Minaj, reconocida rapera de la industria musical, fue invitada a formar parte del panel de jueces y madrina de la nueva temporada de RuPaul's Drag Race pero lo que destacó fue que su participación en el programa fue una de las más divertidas además de que cautivó a los televidentes con un ajustado vestido rojo que remarcaba las grandes curvas que posee.

RuPaul dio la bienvenida a Carson Kressley, Michelle Visage y Nicki Minaj al escenario principal y les invitó a observar la pasarela que las drag queens habían preparado para presumir sus look inspirados en la temática “Sparkle” y que sin duda sorprendieron a más de un televidente.

Gigi Goode & Widow Von'Du fueron elegidas como las dos mejores participantes del primer episodio y RuPaul les pidió que se enfrenten en un “Lipsync for your Life” de la canción Starships de Nicki Minaj. Widow Von'Du resultó ganadora del reto semanal y recibió una propina de cinco mil dólares pero lo que destacó es que en esta premiere no hubo ninguna queen eliminada.

