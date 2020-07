RuPaul's Drag Race All Stars 5 llegó a su fin ¿Quién fue la GANADORA?

¡Alerta de Spoiler! La quinta edición de RuPaul's Drag Race All Stars llegó a su fin el día de hoy y con ello hemos tenido la oportunidad de conocer quién de las tres participantes que llegaron a la gran final se uniría al cotizado Hall of Fame integrado por Chad Michaels, Alaska Thunderfuck, Trixie Mattel, Trinity The Tuck y Monet X Change.

Jujubee, Miz Cracker y Shea Couleé supieron demostrar a lo largo de 8 episodios que tenían el carisma, originalidad, atrevimiento y talento suficiente para derrotar a sus demás compañeras, lo cual les permitió llegar a la gran final de RuPaul's Drag Race All Stars 5 y competir por un lugar en el asediado Hall of Fame y un jugoso premio de cien mil dólares.

El último reto consistió en que las tres finalistas debían de hacer una presentación de un tema de la autoría de RuPaul titulado ‘Clap Back’, al cual tuvieron que agregarle su propio verso y por si fuera poco también tenían que montar una coreografía que pudiera impresionar a los jueces y a las participantes eliminadas, quienes estaban presentes en la gran final.

Shea Couleé se integran al Hall of Fame

Pero eso no fue todo ya que Jujubee, Miz Cracker y Shea Couleé debieron enfrentarse en un lip sync de la canción ‘Make Me Feel’ de la cantante e icono LGBT+ Janelle Monae; la actuación finalizó y RuPaul dio a conocer que Shea Coulée era la absoluta ganadora de la quinta edición de All Stars.

Jaren Kyei Merrell, nombre real de la drag queen originaria de Chicago, no pudo contener la emoción al saber que su talento le había permitido formar parte del Hall of Fame de RuPaul's Drag Race, esto luego de haber perdido ante Sasha Velour, ganadora de la novena temporada de este popular reality show y en el que se dio a conocer a todo el mundo.

“Si mi papá pudiera verme ahora sería como ‘ese es mi hijo’”, mencionó Shea Couleé, la ganadora de RuPaul's Drag Race All Stars 5.

