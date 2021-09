RuPaul impone un nuevo récord en los Emmys 2021

RuPaul se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras la emisión de la 73a edición de los Premios Emmy celebrada este pasado domingo desde The Event Deck en L.A. Live, ya que el famoso presentador y drag queen obtuvo su onceavo galardón, lo cual lo convierte en la persona afroamericana más premiada en la historia de los Emmys.

El presentador, quien acudió al evento junto a su mejor amiga, la conductora y cantante Michelle Visage, y las drag queens Symone y Gottmik, ganó la categoría Mejor Reality de Competición gracias a la decimotercera temporada de RuPaul’s Drag Race, la cual venció sin problemas a The Wonderful Race, Nailed It!, High Chef y The Voice.

Cabe destacar que esta victoria hace que el host de RuPaul’s Drag Race supere el récord que el director de fotografía Donald A. Morgan había impuesto gracias a su trabajo en la industria de la televisión estadounidense. Además, se sabe que con las victorias obtenidas en la 73a edición de los Emmys, el programa producido por VH1 ya posee un total de 24 premios.

Discurso dedicado a la comunidad LGBT+

Al momento de subir al escenario a recoger la estatuilla dorada, el presentador dedicó su victoria a la comunidad LGBT+ y a la juventud queer. Recordemos que la temporada ganadora tuvo entre su elenco al primer concursante trangénero, lo cual representa un paso muy grande en lo que respecta al tema de la inclusión dentro del programa.

"Realmente, gracias a todos nuestros encantadores niños en nuestro programa de todo el mundo. Son muy amables de contar sus historias de coraje sobre cómo navegar por esta vida difícil que es más difícil hoy en día… Para ustedes, niños que miran, tienen una tribu que los está esperando", mencionó RuPaul, quien fue ovacionado por el público presente.

¿De que trata RuPaul's Drag Race?

El programa RuPaul’s Drag Race enfrenta semana tras semana a un grupo de drag queens, quienes con su talento deberán llegar hasta la final y adueñarse de la corona y de un premio en efectivo. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, cuenta con 13 temporadas, 6 spin-offs y diversas franquicias en todo el mundo.

