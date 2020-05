Rozalén estrena el primer adelanto de su próximo álbum “este tren”

En su intento por crear más música que llegue al corazón de sus espectadores, Rozalén lanzó el adelanto de su próximo álbum, y se trata del sencillo “este tren”, sonidos propios de la famosa.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram en donde los fans quedaron anonadados al ver la portada del single, en el cual se vea la cantante de espaldas sin ropa y con plantas alrededor de su cuerpo, así como una vía de tren.

La intérprete habla de la importancia de cuidarse a uno mismo, sin dejar de pensar en los demás, pues de hecho esta cantante de origen español siempre se ha preocupado por la responsabilidad social que le da el ser una figura pública, y ha lanzado canciones para luchar contra el cáncer, y contra el sida.

“Es una canción que me llena el pecho de júbilo cada vez que la interpreto, que me provoca ganas de vivir”

Mira el video de “Este Tren”

El nuevo álbum de Rozalén llegará al mercado a finales de este verano, Y aunque las canciones y parte de la producción nació antes de que iniciara la cuarentena, incluir a sencillos como aves enjauladas tema benéfico que creó y grabó en el confinamiento para transmitir un mensaje de esperanza.

No cabe duda de que este viernes 22 de mayo estuvo lleno de estrenos, pues también fuimos testigos del estreno de la canción Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande Que al momento ya consigue millones de reproducciones A pocas horas de haber visto la luz.

A menos de un día de que Rozalén lanzó este tren ya cuenta con casi 200 mil reproducciones, Cruzando fronteras y posicionándose como una de las cantantes más populares de la industria de la música en España, de hecho, ella fue una de los artistas que participaron en la nueva versión de la canción Resistiré, como un himno para luchar contra el coronavirus.