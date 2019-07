Roxy Brown de 'La voz' recibe DISPARO en la cara (VIDEO)

Roxy Brown de 'La voz' recibe DISPARO en la cara

A través de un video publicado en sus redes sociales Roxy Brown, quien participara del Reality Show “la Voz México” cuando este aún se encontraba en televisa, denunció que sufrió abusos por parte de dos mujeres.

La cantante mostró su rostro desfigurado, y con tres impactos de arma, uno en la zona de la ceja, otro en el cuello, y uno más en la clavícula, además de mostrar golpes y moretones, que hacían que la cantante se viera irreconocible.

A través de un video, resaltó que este incidente fue producto de 3 años de acoso incesante por parte de sus victimarias, aunque lamentablemente no pudo dar más detalles sobre las mujeres que están violentándola, pues vive un proceso legal delicado.

“Lo único que les puedo decir es que se trata de violencia entre mujeres, llevo 3 años siendo víctima de dos mujeres que me han violentado de esta y de muchas otras maneras”.

La cantante invitó a sus seguidores a denunciar cualquier abuso del que sean víctimas, y no quedarse callados, pues una denuncia legal puede hacer la diferencia, por lo que también pidió que las personas que han sufrido violencia, se apoyen mutuamente a través del Hashtag #MujerContaMujer

Según lo reportado por algunos medios, la cantante habría recibido 6 balinazos, un ladrillazo y cortaduras con arma blanca, además de un disparo con un arma de fuego, que ha sido denunciado como intento de homicidio.

Además, se ha comentado que las agresoras de Roxy Brown no han sido detenidas, pues no alcanzan las lesiones, ya que no tiene fracturas o daños a órganos vitales, por lo cual la ley no procede.

Los comentarios de apoyo a la cantante no se hicieron esperar, pues a través de la red social los internautas le mostraron su apoyo en este proceso de denuncias, además de desearle una pronta recuperación.

Vale la pena recordar que Roxy Brown perteneció al equipo de Laura Pausini en la edición del 2014 de La Voz México, siendo una de las participaciones más destacadas, aunque no llegó a la final del certamen.