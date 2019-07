Roxy Brown confesó el motivo de las agresiones que sufrió con un arma de fuego

Roxy Brown, participante de "La Voz México", reveló a través de diversas entrevistas que las agresiones que ha sufrido por armas de fuego fueron provocados por dos mujeres, aquellas misteriosas personas fueron las exparejas de Gerardo Méndez de Calo.

La cantante mencionó que conoce a aquellas mujeres, debido a que el artista tuvo una relación con ellas, antes de que se casara con él, las exparejas de Méndez se unieron para vengarse de él, pero el daño físico se lo están haciendo a Brown al agredirla.

Cabe mencionar que las agresiones y las amenazas empezaron hace 3 años, pues así lo reveló la cantante en redes sociales, luego de haber dado a conocer lo sucedido; la participante de la Voz México mostró su cara con moretones y varias heridas en su cuerpo.

Brown durante la entrevista reveló que no es la primera vez que es agredida físicamente, pues en el año de 2017, la cantante sufrió un intento de asesinato con un arma blanca cuando estaba saliendo de su casa, este hecho fu denunciado por ella.

El esposo de Roxy Brown mencionó que las dos mujeres empezaron a ofender al famosa luego de que él terminó sus romances con ellas y empezó una nueva vida con la participante de La Voz México; ambos han recibido amenazas y acosos.

Durante la entrevista la cantante mencionó lo que le causó el disparo que sufrió en la cara.

"De echo no veo del lado derecho, estoy en proceso de ver si no perdí completamente la vista, que no sea solamente una inflamación".