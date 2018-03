¡Round 1! Danielle Dithurbide explica qué pasó en el colegio Rébsamen

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Danielle Dithurbide explica qué pasó en el colegio Rébsamen Después de todo el zafarrancho que Televisa realizó con el caso de Frida Sofia, ahora no saben como lavarse las manos y una vez más intentan ganarse la confianza de la gente, ahora usando a la periodista Danielle Dithurbide. La periodista Danielle Dithurbide, de Televisa, publicó la noche de este viernes un video en su cuenta de Facebook en donde narra su experiencia. Así como el aprendizaje que le ha dejado la cobertura del rescate en el Colegio Enrique Rébsamen, en donde se presumió la existencia de una niña atrapada, versión que finalmente fue puesta en entredicho por la Secretaría de Marina. La periodista contó todo lo que sucedió y de igual manera comprendió el enojo de la gente. La escuela colapsó a causa del sismo de 7.1 grados del martes pasado y las labores de rescate continúan... "Me enteré de una buena noticia: que había una niña y estaba con vida", narra al explicar cuando la cobertura del caso cobró relevancia. "Después sucedió lo que sucedió", arma, cuando la Marina explicó que no tenía certeza de que la persona atrapada sea o no una niña. "Sé que hay gente muy enojada", reconoció, ante las reacciones de redes sociales de descontento por Si más, aquí el video titulado "Sobre los pasados días, les quiero compartir esto":

