Rotten Tomatoes revela su puntuación para Wonder Woman 1984 ¿Buena o mala?

¡Wonder Woman 1984 finalmente está aquí! La película salió en HBO Max esta mañana, lo que significa que muchas personas pasan su día de Navidad con Diana Prince.

La puntuación de los críticos para Wonder Woman 1984 ha aumentado en Rotten Tomatoes por un tiempo desde el estreno, actualmente en un 70%. ¡Ahora la puntuación de la audiencia también ha subido!.

La película de DC tiene una puntuación del 78% de los espectadores con 143 calificaciones totales en el momento de escribir este artículo para La Verdad Noticias.

"Es una gran película con un gran elenco, aunque es lenta en algunas partes. Mi mayor problema es el CGI en las escenas de acción", escribió un fan. "¡INCREÍBLE! Me encantó aún más que la primera", intervino otro fan.

"Extremadamente lento, aburrido y anticlimático", escribió un espectador de películas que no estaba impresionado. "Una película maravillosa de principio a fin", escribió otro cliente satisfecho. Puedes leer más reseñas aquí.

El consenso parece estar en línea con la revisión oficial de Rotten Tomatoes, colocando a la secuela ligeramente detrás de la primera película de Wonder Woman, con algunos elementos que superan a su predecesora, pero el ritmo y la duración la detienen un poco.

Wonder Woman 1984 obtiene el sello de aprobación de Rotten Tomatoes

¿Habrá una Wonder Woman 3?

Recientemente, Gal Gadot comentó si habrá o no una tercera película de Wonder Woman. Cuando se le preguntó, le dijo a Variety:

"No tenemos idea. Nunca se sabe. Me encantaría hacer otra si la historia es genial y con Patty [Jenkins], por supuesto. Pero no lo sé. Tendremos que hacerlo". espera y verás." Gadot agregó que una tercera película sería un "buen cierre".

"Veremos qué pasa. Realmente no lo sé", dijo la directora Patty Jenkins a The New York Times cuando se le preguntó si una tercera Mujer Maravilla podría seguir a Rogue Squadron, su película de Star Wars que acaba de anunciar en Lucasfilm, propiedad de Disney.

Wonder Woman 1984 se estrenará en cines selectos de Estados Unidos el día de Navidad, así como en HBO Max.

