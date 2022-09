Rossana Nájera renunció a su sueño de ser madre por esta dolorosa razón

La actriz abrió su corazón y contó detalles al respecto del tema en un reciente encuentro con la prensa.

Rosanna Nájera se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y La Verdad Noticias te cuenta la razón. Resulta que la actriz confesó en un reciente encuentro que tuvo con la prensa que renunció a su sueño de ser madre por cuestiones de una enfermedad pero tomó la situación con humor y hasta bromeó al decir que “se le pasó el tren”.

“Me hubiera encantado tener hijos, pero cuando la vida te dice que no, te toca disfrutar el no ser mamá, aunque cueste trabajo pero toca también disfrutarlo”, respondió la famosa villana estrella de TV Azteca al revelar que no puede embarazarse debido a que “el hornito no sirve”.

Tras renunciar a un amor por no poder cumplirle el sueño de darle un hijo, la actriz se da una oportunidad con Pablo Castillo, quien entiende su situación.

Asimismo, dijo que comenzó a ahorrar desde que inició su carrera con el fin de poder darle una vida digna a sus hijos pero ahora que sabe que no tendrá descendencia, ella ha decidido gastar su fortuna en viajes que disfruta junto a su familia, su novio y otros seres queridos.

Respecto a lo que opina su pareja Pablo Castillo, Rosanna Nájera aseguró que es un tema que él ya conoce y entiende a la perfección. Es importante recordar que la también ex novia de Cuauhtémoc Blanco decidió renunciar a un amor para que pudiera convertirse en padre, un sueño que ella no podía ayudarle a cumplir.

¿Rosanna Nájera recurrirá a otros metodos para ser madre?

Al ser cuestionada sobre si recurrirá a la maternidad subrogada, ella dijo que no pero tampoco descarta la adopción: “Te voy a ser sincera, una de las ilusiones más grandes que tenía sobre el embarazo eran esos nueve meses, entonces tener que cederle el sueño más grande que tenía a otra persona tal vez no me haga feliz”.

Por último, Rosanna Nájera admitió que tomó terapia al enterarse de que no podía ser madre: “Desgraciadamente, las mujeres que no somos mamás y lo deseamos, sentimos como si nos quitaran el valor, y aunque trabajes en eso, cuesta mucho superarlo. Tomo terapia para todo y más para esto, porque cuando es un sueño, algo que deseas y no se te da, es importante tomar una terapia”.

Escucha las declaraciones de la actriz a partir del minuto 2:00.

Te puede interesar: Rossana Nájera, en polémica con Inés Gómez Mont

¿Qué ha sido de Rosana Nájera?

La actriz goza de gran popularidad dentro del mundo de las telenovelas.

Rosanna Nájera menciona en esa misma entrevista que será en noviembre cuando comience a trabajar en un nuevo proyecto y que un mes antes se estrenará la serie ‘Madre de alquiler’ en Netflix donde ella participa. Con más de 15 años de carrera artística, la actriz se ha convertido en una de las celebridades más queridas de la farándula mexicana.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales