Rosie Rivera rompe en llanto, por los problemas con los hijos de Jenni Rivera

Rosy Rivera en enfrentamiento con sus sobrinos

En La Verdad Noticias te contamos qué Rosie Rivera se mostró devastada ante los problemas legales que enfrenta con sus sobrinos y aseguró que ha perdido credibilidad ante los señalamientos sobre el manejo indebido de los bienes de su hermana fallecida.

A través de un video de youtube que dio a conocer su hermano Juan Rivera, la empresaria Rosie Rivera visiblemente afectada y en un mar de llanto, reconoció que el problema ha destruido el lazo familiar con sus sobrinos.

Recordemos que recientemente Juan Rivera arremetió contra los hijos de Jenni Rivera, por el mismo problema.

Rosie Rivera 2021

La empresaria y escritora se mostro desconsolada ante los señalamientos

Rosie Rivera ha enfrentado una disputa legal y mediática en contra de sus sobrinos, quienes la acusan de uso indebido de la herencia y empresas que la cantante Jenni Rivera le heredó a sus hijos.

La empresaria afirma que los problemas en su familia la hacen sentir muy mal, sobretodo porque la han distanciado de la gente que ella ama:

“Ayer me fijé que mucha familia no me sigue, no voy a decir mucha, yo pensé que solo a los hijos de Jenni”.

“Yo sabía que perdía Lupe y a Gustavo hace unos años y te poner a pensar quién más no cree en mí y tu mente empieza a rodar”, se le oye decir visiblemente afectada.

Asimismo, reveló una anécdota que recientemente vivió y que le dejó muy claro que debido a todos los conflictos que han surgido la gente la tacha de ladrona:

“Llevé a mis hijos a un restaurante y ordené, y había una muchacha en la fila que le dijo a un muchacho: ‘mira se parece a la hermana de Jenni’, no dije nada, nunca lo hago”.

“Y el hombre de atrás les dijo: ‘Sí se parece a la Rosie, nomás que la Rosie es ratera' y no pude decir nada”, agregó.

Los herederos de Jenni Rivera contra Rosie

La familia de Jenny Rivera en disputa por los bienes de Jenni

La hermana de la fallecida Jenny Rivera, afirma que los hijos de la cantante están conscientes de que ella jamás hizo mal uso del dinero ni del patrimonio de su hermana y pidió entren en razón:

“Los chicos saben que no robé nada” se le escucha decir, entre lágrimas y muy afectada a la empresaria Rosie Rivera.

Al final del video, su hermano Pedro Rivera hizo una oración en la que le pidió a Dios fortaleza para Rosie y bendiciones para sus sobrinos.

“Bendice a Chiquis, bendice a Jacky, bendice a Mickey a Jenicka y a Johnny, como hay perdón el corazón de ella (Rosie) y en el de nosotros, te pedimos que haya un poquito de perdón en ellos”, finaliza.

Rosie Rivera ha tenido un enfrentamiento mediático con los hijos de Jenni Rivera, quienes la han señalado de robar parte de su herencia; en el conflicto también se han visto involucrados Juan Rivera e incluso la mamá de la fallecida cantante.

