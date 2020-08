Rosie O'Donnell siente “compasión” por Ellen DeGeneres tras controversias

Rosie O'Donnell es la última celebridad en opinar sobre la controversia que rodea a Ellen DeGeneres en medio de la investigación en curso sobre el lugar de trabajo de la presentadora y su programa de entrevistas.

Mientras aparecía en el podcast de Busy Philipps, "Busy Philipps Is Doing Her Best", la comediante de 58 años, Rosie O'Donnell,quien presentó su propio programa de entrevistas homónimo en los años 90 y principios de los 2000, argumentó que "no se puede fingir esencia".

Ellen DeGeneres se declaró homosexual en el show de Rosie O'Donnell

"Por eso tengo compasión de Ellen, ¿verdad?" Dijo O'Donnell. "Tengo compasión, aunque, ya sabes, escucho las historias y las entiendo [...] Creo que tiene cierta incomodidad social", agregó.

"Creo que al conocerla durante tantos años, tengo mi propia historia con ella", explicó Rosie O´Donnell, en cuyo programa la presentadora, Ellen DeGeneres reveló su homosexualidad en 1996.

Ellen DeGeneres sigue adelante con su show

Anteriormente, el medio ET informó que los empleados de The Ellen DeGeneres Show regresaron a la producción la semana pasada, y que el programa de entrevistas diurno implementó nuevos beneficios para el personal, incluido un aumento del tiempo libre remunerado y una política liberal de licencia médica.

Un informante le dijo a ET en ese momento que con los nuevos beneficios, así como la dirección de Ellen DeGeneres hacia los empleados durante esa misma semana, la moral en el programa ha mejorado.

Te puede interesar: Ellen DeGeneres suspende grabaciones del programa por coronavirus

¿Qué opinas del escándalo de Ellen DeGeneres?, ¿Estas de acuerdo con la postura de Rosie O´Donnell? Dinos en los comentarios.