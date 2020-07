Rosé de BLACKPINK se convierte en nueva imagen de Saint Laurent ¡Increíble!

Rosé de BLACKPINK, es oficialmente la nueva imagen global de la marca Saint Laurent, para el otoño 2020, según confirmó la prestigiosa empresa de moda este 29 de junio.

Rosé con el director creativo de YSL, Anthony Vaccarello en fashion show del 2019

En un vídeo de campaña en blanco y negro filmado por el fotógrafo, David Sims, Rosé usa un mini vestido de encaje negro de la colección otoño 2020 del director creativo, Anthony Vacarello.

La integrante de BLACKPINK, nacida en Nueva Zelanda también aparece prominentemente en el sitio web de la marca Saint Laurent, y ha hecho historia al ser la primera coreana en ser elegida como embajadora de la casa de moda.

"Todavía no puedo creer que sea una embajadora global, que represente una marca que pensé que fue genial durante mucho tiempo".

"Es un honor. También me acerqué al director creativo Antony Vaccarello, y estoy aprendiendo mucho de su creatividad, experiencia y humanidad. Es increíble poder trabajar con una persona tan maravillosa", dijo la cantante a Elle Korea.

YSL y Vacarello llevan mucho tiempo interesados en Rosé en particular. La idol hizo su debut en primera fila en el show de primavera de YSL el año pasado, y nuevamente apareció en la audiencia para su show más reciente en marzo.

BLACKPINK rompe barreras en todo el mundo

La emocionante noticia llega luego de más logros para BLACKPINK, cuyo video musical de "How You Like That" estableció un récord histórico para el estreno más grande de YouTube con 1.66 millones de concurrentes máximos.

También fue el debut de video musical más grande de 24 horas de todos los tiempos con 86.3 millones de visitas.

Además, Rosé no es el único miembro que obtuvo un importante respaldo de moda este mes. La semana pasada, su compañera de banda Lisa, la miembro más seguida en Instagram, fue revelada como una de las estrellas de la última campaña de Celine filmada por el director artístico Hedi Slimane.

En caso de que te lo preguntes, las dos integrantes restantes de BLACKPINK también tienen sus propias relaciones de moda. Jennie es embajadora de Chanel, mientras que Jisoo tiene una relación similar con Dior Beauty.