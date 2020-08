Rose McGowan habla de su ex romance con Marilyn Manson: “Me sentí joven y libre”

Rose McGowan habla de su ex romance con Marilyn Manson: “Me sentía joven y libre”/Foto: Vogue

La actriz de 'Charmed', Rose McGowan disfrutó de una relación de tres años y medio con el rockero Marilyn Manson, y admite que fue una gran distracción ya que podía "concentrarse" en él.

Ella dijo: "Estar con [Marilyn Manson] fue fundamental para la curación para mí en ese momento, porque quería ser joven y libre, y me sentía tan vieja. Sentía que había estado trabajando, durante tanto tiempo, y he hecho como cinco películas seguidas, y luego sucedió lo malo.”

“Y después de eso, solo quería huir con el circo y sentirme libre y divertirme. Y también porque la gente comenzó a enviarle amenazas de muerte todo el tiempo y todo eso, se trataba más de protegerlo. Podía concentrarme en él, en lugar de ocuparme de mis propias cosas”, dijo McGowan.

remember when rose mcgowan dated marilyn manson? pic.twitter.com/Q61UDLPQHT — �� �� �� (@livingdeadbutch) August 27, 2020

La actriz de 46 años asistió a los MTV Video Music Awards de 1998 con Marilyn y lució un vestido atrevido, algo que le dio "poder". Hablando sobre su aparición en la entrega de premios musicales, agregó a Yahoo! Entertainment:

"Fue mi primera gran aparición en público después de ser agredida sexualmente. Me sentí como, 'Oh, Hollywood, ¿querrías un cuerpo que puedas usar y tirar? ¡Entonces tengo uno para ti!' Fue como al final de Gladiador cuando sale y dice: '¿No estás entretenido?' Y si me miras, lo hice con poder. No lo hice con la mano en la cadera para ser sexy”.

“La mayoría de las mujeres que se visten así en la alfombra roja, es una calculada sexy para mover a la gente. La mía era como, 'Voy a joder tu cerebro. Voy a volar tu cerebro'. Y nadie lo había hecho", declaró la actriz.

El día que Rose decidió salir con su "naked dress" en los MTV VMA de 1998, Manson estuvo con ella. Tal parece que el cantante se sentía orgulloso de la manera de expresarse de su entonces novia/Foto: Page Six

¿Por qué terminaron Marilyn Manson y Rose McGowan?

Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner y la actriz mantuvieron un noviazgo de 1997 a 2001, incluso los artistas planeaban casarse. Se dice que el cantante estaba muy enamorado de McGowan, tanto que le escribió la canción “Coma White”, donde en el video musical apareció Rose.

También te puede interesar: Rose McGowan fue INSULTADA después de usar su icónico vestido de los VMA 1998

No obstante, el noviazgo sorprendió al público al llegar a su final de manera “repentina”. Sin embargo, varios años después, se revelaría que el intérprete de “The Beautiful People” y Rose terminaron porque ella tenía demasiados problemas con las adicciones, especialmente con la cocaína e igual padecía de depresión. ¿Marilyn Manson y Rose McGowan hacían una bonita pareja?, ¿Qué crees que hubiera ocurrido si se casaban?